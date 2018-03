Fragen und Antworten zu Bus Simulator Vol.1 - New York

Fragen

keine Antworten Spiel stürzt ab und zu ab wauwau3 am 02. September 2013 um 20:03

Ich spiele gelegentlich den Bus Simulator und versuche im Moment die Aufgaben zu schaffen, jedoch ...

1 Antwort FEHLER beim starten SpidermanFan am 07. Juni 2013 um 17:52

Ich habe vor dem starten des spiels den key 3 mal falsch eingegeben.Jetzt steht da Error.Wie kann ...

1 Antwort Wo steht der bus bei kapitel 1 ? steve1234567898 am 04. März 2013 um 16:26

frage steht oben und noch eine weitere kann mann so eine kleine map nebenbei geöfnet haben die so ...

keine Antworten Wieso Flackert das spiel Cappuccino2910_ am 23. Januar 2013 um 15:38

ich hab mal ne frage kann mir einer helfen wieso das piel flackert das man kaum was sieht bitte um ...

1 Antwort Totorial chris21290 am 14. Dezember 2012 um 18:32

wie schaft man beim totorial die runde in 56 sekunden?

keine Antworten Beim installieren: Das City Bus Verzeichnis konnte ... Janoschka am 22. November 2012 um 20:34

Hallo, wollte gerade den Simulator installieren. ...

2 Antworten Brauche dringend Hilfe Simulator-Fan am 25. Juli 2012 um 16:58

Hallo Leute bei dem Spiel city Bus Simulator 2010 in Kapitel 3 möchte eine Frau früher rausgelassen ...

2 Antworten Hallo. Ich habe mal 2 Fragen: Bug3ses am 24. Juni 2012 um 19:58

1.:Warum stürzt das Spiel ab und zu ab? 2.:Ich habe alle Passagiere befördert, bzw. alle ...

4 Antworten Warum stürzt das Spiel bei Kapitel 6 ab? Bug3ses am 19. Juni 2012 um 20:25

Nachdem ich mit dem Busfahrer gesprochen habe und den Bus ausparken wollte stürzt das Spiel ab, Mit ...

3 Antworten Wie speichert man bei der Kampagne? Bug3ses am 17. Juni 2012 um 19:14

Ich bin Kapitel 3 schon mehrmals gefahren, doch Win. 7 speichert bei der Kampagne nicht mehr.

1 Antwort Bitte SCHNELL antworten! crazy9499 am 09. Juni 2012 um 20:32

Ich spiele gerade die Story und mir schmiert das Spiel beim 6. Kapitel immer ab. Was kann ich ...

1 Antwort Gibts eine Kostenlose Map? dk16121997 am 07. Juni 2012 um 18:02

frage steht oben

2 Antworten Wie bekomme ich den Abschlepper? dk16121997 am 28. Mai 2012 um 17:47

Frage Steht oben!

keine Antworten Stürzt ab EUNavySeal am 05. April 2012 um 14:42

Wenn ich z.B. Freie fahrt habe und der dann lädt stürzt der ab. Wenn ihr mir helfen könttet wäre ...

2 Antworten Die Menschen steigen nicht ein! gelöschter User am 24. März 2012 um 08:24

Wenn ich die mission auswähle und mit dem bus dann rechts zu den menschen fahre: sie steigen nicht ...

