Fragen und Antworten zu C9 Continent of the Ninth Seal

Du hast ein Problem mit C9 Continent of the Ninth Seal oder kommst einfach an einer bestimmten Stelle nicht weiter? Frag doch einfach die Spieletipps-Community. Und während du auf die Beantwortung deiner eigenen Frage wartest, kannst du ja anderen helfen und einige andere Fragen beantworten. Das einzige, was du zum Mitmachen brauchst, ist ein Spieletipps-Login.

keine Antworten C9 magische oder seltene ausrüstung DondragoLP am 18. April 2015 um 12:43

ich hab bei diesem beruf oder was das sein soll meatal verarbeitung genommen und kann mir nun ...

keine Antworten Problem nach Dungeon Paingato am 29. April 2013 um 23:08

Immer wenn ich nach abschluss eines Dungeons zurück in die stadt will hängt sich das spiel auf, ich ...

keine Antworten Frage! JuriOshy am 29. März 2013 um 14:55

Heey, ich habe einpaar Fragen; 1. Kann ich irgendwie schon angezogene Ausrüstung wieder versiegeln ...

keine Antworten Entsiegeln? JuriOshy am 28. März 2013 um 21:57

Heey, ich wollte fragen ob man gebundene Items (z.B. schon angezogene Rüstungen) irgendwie ...

2 Antworten Nightstalker Release lynxXD am 19. März 2013 um 20:58

Hi! Kürzlich wurde ja der Bulletshooter freigegeben. Weiß jemand wann der Nightstalker rauskommt? ...

3 Antworten C9 Startet nicht bitte helfen Verzweifler123 am 12. Dezember 2012 um 17:24

also nach der server auswahl sollte es eigentlich starten aber bei mir kommt da c9 exe hat ein ...

1 Antwort komm nicht zum spiel gelöschter User am 08. Dezember 2012 um 12:55

ich hab das spiel gedownloaded und installiert aber alles was dabei rausgekommen ist ist Webzen Hub ...

3 Antworten Kommt es auch auf Deutsch ? gelöschter User am 09. November 2012 um 16:43

Kommt es irgendwann auch auf deutsch raus ?

keine Antworten Skillung Fighter/Berserker Panini52 am 17. Oktober 2012 um 14:07

Hallo, ich suche einen perfekten Skillguid womit ich mein Berserker später zur Killermaschine machen ...

