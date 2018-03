Fragen und Antworten zu Cabela's Survival

Fragen

keine Antworten 2 Spieler PolziTheReal am 04. Januar 2017 um 11:37

Hallo, Ein Freund ist gerade bei mir und wir wollten das spiel gemeinsahm spielen, nur wissen wir ...

keine Antworten Flugzeug uruk-lukas am 11. Januar 2015 um 17:27

Bei mir stürzt das Flugzeug immer ab. Kann man es irgendwo landen, oder so?

keine Antworten Was machen nach Tagebuchseite 1 YourMTTV am 28. Dezember 2013 um 20:07

Hallo, Ich habe dass Problem, das ich irgendwie nicht weiter komme, nachdem ich die erste Seite ...

keine Antworten gibt es im spiel splitscreen? djorde10 am 16. Mai 2013 um 21:23

gibt es im spiel einen splitscreen modus ?

keine Antworten Ich weis ja nicht! pro_to_go am 23. April 2013 um 20:12

Hallo Leute! Ich wollte mal fragen wie eure Meinung zu dem Spiel ist? Wenn ich richtig gelesen habe ...

keine Antworten Steuerung Zocker-Girl123 am 20. Mai 2012 um 11:15

Wie kann man die Pistolen nachfüllen? Welche genauen Knöpfe muss man beim Nunchuck benutzten?

keine Antworten Wie besiege ich den Bär chatchka mihiri am 09. Mai 2012 um 16:15

wie kann ich den bär besiegen? habe ich eine möglichkeit mit dem Enterhaken und wo? Lösung für xbox ...

1 Antwort Finger weg werner76 am 26. Februar 2012 um 17:20

Ich würde das Spiel nicht unbedingt kaufen. Die Grafik lässt schwer zu wünschen übrig, das gameplay ...

1 Antwort Der Chatchka Bär Kitty01 am 08. Januar 2012 um 15:35

Ich bin gerade an dem Punkt angekommen, wo der große Chatchka Bär auf Logan James zurennt und ihn ...

1 Antwort Controller im Spiel I-KILL-DICH-NICH am 05. Januar 2012 um 20:52

hi, ich hab mal ne frage: Kann man Cabela's Survival - Shadow of Katmai auch mit diesen ganz ...

1 Antwort Wie komme ich aus dem Bergwerk wieder raus? MADU am 04. Januar 2012 um 18:51

Ich bin in dem Bergwerk nachdem ich mit dem Hund in der Seilbahn gefahren bin. Ich finde aber keinen ...

1 Antwort Wie findet ihr es? GTAforce am 20. Dezember 2011 um 17:35

Was ist gut und schlecht an dem game?

1 Antwort lohnend? ps3zocker28641937 am 25. Oktober 2011 um 20:04

hi, lohnt sich das spiel is die grafik gut gibt es multiplayer modes bleibt es spannend oder wird es ...

