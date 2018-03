Fragen und Antworten zu Call of Cthulhu

2 Antworten Lichter am Riff gelöschter User am 29. April 2012 um 20:13

Durch das Ziehlfernrohr sehe ich am Riff keine lichter, ich wieß ich muss etwas herunterladen oder ...

keine Antworten Hilfe :( Daudel am 02. März 2012 um 22:27

Hallo, also bin jz im Knast um Brian zu befreien. Hab den Rattenköder auch schon dabei. Schlüßel ...

2 Antworten Pc-Version Problem BloodWork97 am 08. September 2011 um 17:37

Ungefähr auf der hälfte des Spiels ist man auf einem Schiff und muss es verteidigen.Danach muss man ...

1 Antwort wer kann helfen? hardy2 am 04. Juni 2011 um 11:38

ich komme nicht weiter mit der aktivierung vom lift?

1 Antwort Kompatibilitätsproblem? Zim1511 am 31. Mai 2011 um 16:43

(hab Vista) Unzwar hab CoC Installiert und als ichs abschließen wollte kam ne Fehlermeldung mit "Das ...

1 Antwort bitte um hilfe bei call of cthulhu ierich66 am 04. März 2011 um 08:26

ich komme nicht weiter beim tempel von dagon. es sind ja die drei statuen von dagon,hydra und ...

5 Antworten ich brauche hilfe ierich66 am 02. März 2011 um 12:35

wer kennt eine antwort zu call of cthulhu. Bei den 3 statuen-vor jeder statue sind zeichen gesetzt.

keine Antworten Ich komme nicht weiter ryder99 am 02. Oktober 2010 um 17:32

in diesen schifflevel muss ich mit einer kanone lichter abschießen aber ich sehe keine lichter hab ...

1 Antwort Kann nicht nah genug ranzoomen im 7.Kapitel blackdiablo am 15. März 2010 um 17:31

Wenn ich im 7. Kapitel bin und mit der Kanone die Magier abschießen muss, dann kann ich nicht so nah ...

1 Antwort Ich komme nicht weiter Vamprie am 02. Februar 2010 um 22:41

ich komme beim Tresor nicht weiter, weil ich den Code nicht weis und auch nicht in welcher Richtung ...

1 Antwort ich übernachte in diesem hotel, danach alpträume ... Bep666 am 17. Januar 2010 um 17:02

ich übernachte in diesem hotel , danach aträume ...

1 Antwort Wie komme ich bei angrif der Fischmenschen weiter Bep666 am 17. Januar 2010 um 15:26

Ich bin in einen Raum und da geht es nicht weiter wenn die Fischmenschen mich erwischen bin ich tod ...

1 Antwort hilfe chrissi_5 am 02. Januar 2010 um 12:46

ich bin bei knastausbruch doch wenn ich es starten will ist alles schwarz und wenn ich ins inventar ...

keine Antworten Ich weiß nicht mehr weider opelpower am 13. November 2009 um 12:27

ich hab den code für den Tresor und ich gebe in immer im Uhr zeiger sin ein aber der macht den ...

1 Antwort Lohnt sich das Spiel zu holen? gelöschter User am 22. Oktober 2009 um 04:35

Wenn ja, warum? Sind die Waffen echt so realistisch wie ich gehört habe?

