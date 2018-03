Fragen und Antworten zu CoD - Infinite Warfare

Fragen

keine Antworten Beta Code für WW2 ? zorrox7 am 24. August 2017 um 12:29

Hey ich wollte fragen ob vielleicht noch jemand einen Beta Code von Cod WW2 auf Ps4 für mich ...

keine Antworten Lokales Spiel iTzz-DizTrucTion am 03. August 2017 um 15:41

Hallo, ich bin kein CoD online Spieler aber ich spiele gerne lokal mit Freunden gegen Bots und ...

1 Antwort Zombiemodus :) BlueFire_no1 am 06. Juli 2017 um 22:54



1 Antwort Trophy Herrschaft Zockerboy73 am 24. Juni 2017 um 16:01

Hey liebe Community, ich bekomme die Trophy Herrschaft einfach nicht obwohl ich schon bedeutend mehr ...

keine Antworten Hey liebe Community, Zockerboy73 am 24. Juni 2017 um 15:55



1 Antwort Zombie Partner gesucht staczek1121 am 17. Mai 2017 um 14:23

Hey Leute ich such jemanden mit dem ich den Zombie modus von Infnite Warfare auf der Xbox one ...

1 Antwort Erhält man auch alle Inhalte durch Season Pass ... ShadowSamurai am 12. Mai 2017 um 13:27

Ich möchte wissen, ob man mit dem Season Pass noch ...

keine Antworten Zombie Partner gesucht BestWingMan am 09. Mai 2017 um 10:46

Hey Leute ich such jemanden mit dem ich den Zombie modus von Infnite Warfare auf der Ps4 spielen ...

keine Antworten Mitspieler oder Clan gesucht sledgh am 26. April 2017 um 21:35

Nabend ich suche Mitspieler oder einen Clan der mit mir spielen will. Spiele auf PS4 wär Bock hat ...

keine Antworten Hardcore Herrschaft ist verschwunden Maxi08 am 17. März 2017 um 14:21

Hallo seit gestern ist Hardcore Herrschaft auf der Ps4 nicht mehr vorhanden,warum?

keine Antworten Season pass aktivirung installierung? fufi am 22. Februar 2017 um 00:39

Hallo call of duty kamaraden alles klar? Wann kann ich den season pass istallieren bei cod iw? Habe ...

keine Antworten Mehrere Geschütze im zombies aufnehmen StevenstifleDEXboxone am 10. Februar 2017 um 08:40

Habe in einem viedeo gesehen wie der eine 3 Geschütze bei sich hatte kann mir einer von euch Vllt ...

keine Antworten Zombie Maps Lee_Roy am 08. Februar 2017 um 16:52

Moin Zusammen. Kann mir jemand verraten welche Ziele bzw. Missionen man in den beiden Maps hat?

keine Antworten Call of duty iw zombie StevenstifleDEXboxone am 07. Februar 2017 um 15:07

Hallo zusammen Weiß jemand von euch wie man im zombie Modus mehrere Geschütze oder Radios aufnehmen ...

keine Antworten Operation Feuerwasser ? Problem bei der Rückkehr ... markusz am 28. Januar 2017 um 13:32

Ich (und offenbar ein paar andere auch: ...

