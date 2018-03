Fragen und Antworten zu Call of Juarez 2

Fragen

1 Antwort Wer kennt weitere Tricks von Call of Juarez Bonund ... Tommybond am 13. Mai 2014 um 16:32

Beim Duell mit dem rothaarigen Typen bin ich schon ...

keine Antworten 2 fragen artjon am 03. November 2013 um 16:11

ist das spiel openworld und ist es gut? also vergleich bar mit red dead redemption

4 Antworten Altersfreigabe? jascheesee am 18. August 2013 um 12:36

hi leute ich will es mir holen aber ich finde nirgentwo ab wie vielen jahren es freigegeben ist ...

keine Antworten wie kann ich mit zwei PC call of juarez bound in ... PENG47 am 17. August 2013 um 19:48

wenn ich selber bei call of juarez bound in blood ...

keine Antworten Lohnt es sich noch? Centra am 24. Mai 2013 um 20:04

Ich wollte fragen ob es sich vom MP aus noch lohnt, also ob es noch einige Leute spielen?

keine Antworten Finale auf schwer Blatschbatsch am 06. Mai 2013 um 21:29

Eh mann, ich pack das einfach nicht. Bin jetzt da wo die Säule zwischen mir Marisa und Bransby ist. ...

1 Antwort Left4Dead2 oder Bound in blood? koller1 am 16. März 2013 um 17:33

die frage bezieht sich auf das steam angebot mit den ubisoft spielen. ich kann mich einfach nicht ...

keine Antworten Gibt es Extramissionen? Leojmessi am 16. Februar 2013 um 23:21

Hi! Gibt es Extramissionen oder nur Karten für den Multiplayer zum runterladen? Und wenn ja wo? Die ...

1 Antwort komme nicht weiter astralavista am 19. September 2012 um 23:47

könnt ihr mir helfen? ich komme im spiel nicht weiter, ich hänge bei der aufgabe wo ich vom ufer aus ...

2 Antworten zum teufel Altair17 am 23. Juli 2012 um 18:27

wie zum teufel soll man gleich am anfang diese bescheuerten flösse zerschießen? ich baler drauf aber ...

keine Antworten Vergleich ottaro99 am 14. Juli 2012 um 19:52

Was geht!?ich will mir das spiel vieleicht kaufen und wollte noch fragen ob das sowas wie Call of ...

3 Antworten Problem mit dem Trainer Xenerox360 am 04. Juli 2012 um 16:32

Also Leute ich hab mir den trainier runter geladen und die darin enthaltene Anleitung befolgt, so ...

1 Antwort Hilfe gerdel1234 am 02. Juli 2012 um 09:34

wie kann sich bei diesem spiel ducken.

2 Antworten wie kann ich mich bei Coj bound in blood ducken gerdel1234 am 02. Juli 2012 um 09:27

Ich bin jetzt im kapitel 2 und ich versuche mich zu ducken aber ich weis nicht wie .

1 Antwort nahkampf mw2_stag_77 am 07. Juni 2012 um 20:05

ich wollte fragen ob man schlagen kann und wenn ja wie

