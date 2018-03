Fragen und Antworten zu Call of Juarez 3

Fragen

keine Antworten mitspieler cr123 am 26. Februar 2014 um 20:32

ich suche mitspieler für online und koop kampagne

1 Antwort frage zum spiel Inu-chan am 31. Mai 2013 um 08:12

hallo ich suche ein neues western spiel da ich read dead redemption fertig habe bin ich auf dieses ...

1 Antwort Welche Platform wird zur Installation benötigt? NHL_Fan1996 am 28. Februar 2013 um 21:27

Hallo,ich habe mir vor das Call of Juarez - The Cartel zu kaufen.Wöllte nur gerne wissen was man zur ...

keine Antworten Postkarte am Ende 0OGunnerO0 am 11. Januar 2013 um 17:31

was hat die Postkarte am Ende zu bedeuten wo "es ist gut Freunde in hohen Positionen zu haben ...

keine Antworten Kooperativ-Spiel derrick94 am 04. November 2012 um 16:32

spielt einer von euch Call of Juarez the Cartel online?, mir fehlen nur noch die Trophäen die man ...

keine Antworten Trophäe: Alles schon erlebt derrick94 am 31. Oktober 2012 um 21:09

bei dieser Trophäe muss ich im Wettkampfmodus auf allen Karten mindestens eine komplette Runde ...

keine Antworten Level Fortschritt derrick94 am 31. Oktober 2012 um 20:40

Als ich bei der letzten Mission bin war ich auf Level 15, nachdem die Story fertig ist und beim ...

4 Antworten frage klomarvin am 29. Juli 2012 um 23:15

wo warum so eine schlächte bewertung gegensatz zu dem vörganger?

keine Antworten Komme in Kapitel 5 nicht weiter Malibu48 am 29. Juli 2012 um 20:12

Wo muß ich mit den Geldsäcken hin?Zu welchen Auto oder mehrere und in welche Reihenfolge?Kann ich ...

keine Antworten Beste Pistel collieyard am 29. Juni 2012 um 18:37

welche pistole ist eigentlich die beste im spiel

keine Antworten komm nicht weiter Kapitel 1 Flusenmann am 23. Juni 2012 um 20:51

Ich bin da wo mann mit dieser Seilbahn fahren muss und fahre runter und kann das Tor nicht öffnen ...

5 Antworten komm nicht weiter Kaptiel1 Flusenmann am 23. Juni 2012 um 20:47

Ich bin da wo mann mit dieser Seilbahn fahren muss und fahre runter und kann das Tor nicht öffnen ...

1 Antwort suche Mitspieler maxi24 am 11. April 2012 um 16:31

Servus, suche mitspieler für folgende erfolge: gefährliches ballet, spion gegen spion und gemeinsame ...

1 Antwort Zum Spiel Flamphora am 30. März 2012 um 22:06

Wer hat noch alles den Fehler gemacht und sich das Spielt gekauft?

