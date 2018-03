Fragen und Antworten zu Call of Juarez

keine Antworten mit Billy durch die Mine zum Zug Fuzzy_Koeln am 18. Januar 2014 um 17:03

Hallo, bin mit Billy unterwegs durch die Mine zum Zug. Ich bin durch einen Tunnel gegangen und ...

keine Antworten Akt 14 Mollys Rettung, Juarez wirft Dynamit. robin_russig am 17. Januar 2013 um 09:28

Hallo, ich komme an der Stelle nicht weiter, wo Juarez mich und Molly mit Dynamit abwirft. Ich komme ...

1 Antwort Hänge fest bei call of juarez v. 1.1.1.0 schinderhannes am 02. November 2012 um 00:00

Wie bekomme ich Munition vom verrückten Frank? Ich habe zwar welche gefunden, jedoch wenn ich sie ...

1 Antwort EPI.15 Ist Billy nicht zu retten? AlterSack48 am 19. Juni 2012 um 21:49

Nach gewonnenen Faustkampf,gibt es einen Trick den Schurken zu erledigen?Wenn JA ;WIE? DANKE für ...

1 Antwort Hänge in der Wand zum Adlernest fest!Epi.9 AlterSack48 am 19. Juni 2012 um 10:38

Nachdem man schnell über die Felsvorsprünge(wobei einer hinter einem abbricht)kommt man zum nächsten ...

1 Antwort Feuer am Zelt des Indianers löschen drfu am 29. April 2012 um 21:37

Wie lösche ich das Feuer am Zelt des Indianers nachdem ich die Hasen für ihn gejagt habe? Kann mir ...

keine Antworten Überqueren des Flusses Blueliner69 am 03. März 2012 um 09:56

Kann mir jemand sagen wie ich auf dem Weg in die Mine ( Episode2) über den Fluss komme nachdem die ...

keine Antworten Konsole Aktivieren MasterJizzer am 19. November 2011 um 15:30

Wie aktiviere ich im singleplayer die konsole (^ hab ich schon probiert)

1 Antwort ist das so? Zipan am 31. Oktober 2011 um 09:39

ist dieses spiel open world? sowie oblivion oder eher schlaucfoermig sowie crysis

keine Antworten Änderung des Blickwinkels cruzero23 am 23. Juli 2011 um 22:52

Hallo zusammen, kann mir jemand sagen, wie man den Blickwinkel seines Charakters ändern kann, ...

keine Antworten Wer kennt weitereTipps und Tricks von Call of ... MrDambo2011 am 01. Juni 2011 um 13:12

Ich muss doch mit am Anfang weg renne vor den ...

1 Antwort An der Peitsche hochklettern Gren-hecker am 21. April 2011 um 09:07

ich bin ihn episode 7 am abgrund und komme beim zweiten ast nicht weiter wo es nach oben geht da ...

keine Antworten Eigene Missionen Mia-Lea1 am 25. März 2011 um 17:55

Wie bekommt man eigene Missionen

keine Antworten multyplayer modus DUDE_28 am 12. März 2011 um 18:28

wie kann ich im multyplyer modus die anderen chars freischalten zb trapper oder so hab über 12000 ...

