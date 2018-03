Fragen und Antworten zu Captain Morgane Golden Turtle

Frage eingeben. Antwort bekommen. Weiterspielen.

Du hast ein Problem mit Captain Morgane and the Golden Turtle oder kommst einfach an einer bestimmten Stelle nicht weiter? Frag doch einfach die Spieletipps-Community. Und während du auf die Beantwortung deiner eigenen Frage wartest, kannst du ja anderen helfen und einige andere Fragen beantworten. Das einzige, was du zum Mitmachen brauchst, ist ein Spieletipps-Login.

Eine neue Frage stellen

Fragen

keine Antworten Wie bekomme ich die Trophäe "Wünsch dir was und ... daisylein am 03. April 2016 um 21:03

Ich habe nun schon 2x das Spiel "Captain Morgane ...

keine Antworten kapitel 2 schwert aus dem Wasser Wolter am 07. März 2016 um 17:39

Wie bekomme ich.das.Schwert aus dem.Wasser? Wie ich gehört habe brauche ich dazu dem ...

1 Antwort wie komme ich aus dem Haus raus?! liliweisgradnix am 01. Januar 2016 um 10:33

Hi, ich bin in Kapitel vier. Grad im Huas von den Castillos und bin jetzt in der Vergangenheit? ich ...

1 Antwort Kapitel 10 Mehrere Fragen. Wolter am 05. November 2014 um 16:11

1.Ich habe den Auftrag bekommen das goldene wieder zu finden.In der Hütte des Schamanen habe ich ...

3 Antworten Hilfe Kapitel 8 Golden Turtel Inn Wolter am 01. November 2014 um 05:42

Ich soll zum Golden Turtel Inn, aber ich finde es nicht. Was muss ich tun oder kombinieren da mit ...

1 Antwort Kapitel 6 ich komme am Strand nicht weiter Wolter am 27. September 2014 um 18:42

Ich komme am Strand überhaupt nicht mehr weiter. ich habe gehört, das ich eine Armbrust brauche die ...

1 Antwort Kapitel 4 steinhälften zusammengesetzt Wolter am 21. September 2014 um 18:36

Ich habe zuletzt die beiden steinhälften zusammengesetzt kann sie aber nirgends einsetzen.ich weiß ...

1 Antwort 3.kapitel friedhof Wolter am 16. September 2014 um 19:10

Wer kann mir die kombination für die statue sagen oder wo wird sie mir angezeigt?2.frage wie komme ...

3 Antworten 2.Kapitel Wolter am 15. September 2014 um 17:15

Ich komm zweiten Kapitel überhaupt nicht weiter. das einzige was mir gelungen ist ein zwetes ...

1 Antwort 6. Kapitel ThomTan am 28. Juli 2014 um 14:36

Bin ins 6.Kapitel gekommen und komme nicht mehr aus der Kajüte von Morganes Vater heraus weil ...

1 Antwort kapitel 4 ThomTan am 25. Juli 2014 um 14:37

Ich brauche Hilfe! Ich habe Klingel repariert und Percy kommt und redet mit mir über Tanner! Will ...

1 Antwort Wie komm ich auf dem Friedhof weiter? ToteElfe am 10. Juli 2014 um 19:15

Hallo ich habe schon die Glühwurmflasche und die Greifzange aber komm nicht weiter. Ich hab auch ...

1 Antwort Haus von Briscoe Silbernine90 am 01. Juli 2014 um 09:58

Hallo Muss mit Briscoe in sein Haus. Die Wachen sind schon ausgeschaltet aber die Tür ist ...

keine Antworten Geisterhaus Dara78 am 25. Juni 2014 um 08:42

Ich bin wohl zu früh in Morgans Elternhaus gegangen. Es erscheint kein Geist. Utensilien werden zwar ...

1 Antwort Benötige Hilfe cyber2014 am 13. Juni 2014 um 16:38

Einen Tipp bitte wie bekomme ich das Unkrautvernichtungsmittel von Percy muss nur noch die Blumen ...

Eine neue Frage stellen

