Fragen und Antworten zu Captain Tsubasa - New Kick Off

keine Antworten S Rang benmai am 08. Juni 2015 um 16:39

Hallo Leute kann mir jemand eine Liste schreiben wie ich jeden S rang bekomme

keine Antworten Bonus-Code LostIce am 22. Februar 2013 um 17:54

Also, ich habe nach meinem ersten Spiel im Storymodus (gegen Ito) einen Bonus-Code bekommen. was ...

1 Antwort ich brauch den spezial schuss von tsubasa weiss ... buchwinder am 20. Februar 2013 um 13:02

ich brauche den spezial schuss von tsubasa bitte ...

keine Antworten Speichern und Anstoß Monkey(D)Dragon am 13. Dezember 2012 um 18:39

Mein Spiel kann iwi meine gespeicherten dateien nicht laden! Und das der Anstoß auf A geht stimmt ...

keine Antworten Mannschaften? BernaMari_Champ am 06. August 2012 um 19:24

hallo leute hab da ne frage will mir das spiel besorgen und wollte fragen ob es nur die schul ...

keine Antworten hilfe aaronmega am 30. Juni 2012 um 07:58

wie macht man das man die spiele mit s gewinnt und wie kann ich gegen toho gewinnen

keine Antworten Download Minh10 am 30. Mai 2012 um 19:30

Wo kann man Captain Tsubasa-New kick off downloaden

4 Antworten Eine Frage zum erreichen der S Ränge Gara am 21. Februar 2012 um 10:08

Hi ich habe da mal eine Frage wenn ich z.b. in eine spiel 3 von 4 ereignissen schafe und ein A Rang ...

1 Antwort Hilfe bei Musashi vs. Touhou gelöschter User am 12. Januar 2012 um 09:11

das ist bei der side story weil ich hauptstory schon mit s geschafft habe. also bei fragen und ...

3 Antworten Eigener Capitän Wag3DS am 27. Dezember 2011 um 20:31

Kann man senem eigenen Capitän Technicken beibringen

2 Antworten freischalten der mannschaften 23killerkeks am 06. November 2011 um 13:33

wie schalte ich die mannschaften in freundschaftspiel frei ich habe alle mannschaften besiegt auch ...

1 Antwort wichtig! samir63 am 05. November 2011 um 12:46

wie kriege ich den driver shott bin grad mit nankatsu bei toho aber hab ihn noch nicht .

1 Antwort wie gewinne cih gegen toho? Fulelemosta am 27. Oktober 2011 um 14:41

also... ich muss ia den driver shot können wenn ich gegen toho gewinnen möchte dafür gibt es ia.. ...

1 Antwort hallo Taka am 28. September 2011 um 20:00

ich habe jetzt das game auf dem pc aber ich weiss nicht wie ich den anstoss machen kann, hoffe einer ...

