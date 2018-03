Fragen und Antworten zu Castlevania - Aria of Sorrow

Fragen

keine Antworten Die Welt hinter der schwarzen Tuer MugiwaraBoy am 19. August 2015 um 21:31

ich hab jetzt bei castlevania 99,2 % der Map besucht und hab auch schon die welt hinter der ...

keine Antworten Drei bereiche im Spiel wo ich nicht durch gehen ... hero55 am 07. März 2015 um 14:57

Ich wollte mal fragen wie man an diesen drei ...

keine Antworten wie komme ich weiter nach dem Kopfjäger ? Drake_Devil_LP am 10. Juni 2014 um 14:02

Ich habe den Kopfjäger besiegt und komme nicht weiter . Wo muss ich jetzt hin?

2 Antworten Seele (Legion) Tee_und_so am 27. Februar 2014 um 20:03

Wie bekommt man die oben genannte Seele?

2 Antworten Ernsthaft? Heat-King am 28. Januar 2014 um 12:46

Jetzt mal ernsthaft, in Youtube videos habe ich gesehen, wie jemand Bossseelen sammelt (Knarschädel, ...

12 Antworten Boss Seele Heat-King am 28. Januar 2014 um 00:05

Ich habe das Spiel neu gestartet mit dem Sinn, alle, wirklich alle Seelen zu sammeln. Meine Frage ...

1 Antwort wo finde ich die seele udine in castlevania aria ... cyberdani13 am 21. Juni 2013 um 19:45

ich habe den kopfgeldjäger besiegt und um weiter ...

1 Antwort Monsterliste Xx_QuestGames_xX am 04. März 2013 um 20:56

Kann mir mal jemand eine gute Monsterliste verlinken die nicht auf englisch ist?

2 Antworten Seelen mehrfach besitzen Pappcut am 13. Dezember 2012 um 19:43

Moin, bringt es irgendwas eine Seele mehrfach zu besitzen, kann man z. B. wie in Dawn of Sorrow ...

1 Antwort Ein winziges, durch eine kleine Hilfestellung, ... Ottselll am 27. November 2012 um 21:09

Ich hoffe, man kann mir helfen, aber soweit ich ...

1 Antwort Seltsames Problem Akosshadow am 24. November 2012 um 12:55

Hey leute, ich hab mir Aria of Sorrow damals mal gekauft gehabt und habs auch schon durch gesuchtet ...

keine Antworten Seelenring darkfighter580 am 26. Juli 2012 um 20:37

Inwiefern erhöht der Seelenring meine Chance Seelen von Monstern zu erhalten oder was macht der ich ...

keine Antworten Action replay codes nicof98 am 17. Mai 2012 um 11:56

Ich habe eine Frage, gibt es auch Action replay codes für die deutsche Version? Danke im vorraus.

1 Antwort Deutsch? koberger am 26. April 2012 um 21:59

Ich weis nicht aber bei mir ist das spiel auf Englisch? Ich verstehe kein wort? Wie kann man das ...

1 Antwort Schwarzer Nebel im Garten game-freak13 am 10. April 2012 um 11:43

Hi Ich habe jetzt 97% vom Schloss erkundet. Was mir noch fehlt ist der Raum hinter dem Schwarzen ...

