Fragen und Antworten zu Castlevania Dawn of Sorrow

Fragen

keine Antworten Wohin nach Dario? Chrisiboo am 24. Dezember 2016 um 12:01

Hallo Leute, wisst ihr wohin man nach dem ersten Kampf gegen Dario hin muss? Danke im vorhinein;)

1 Antwort Spielstand speichern Algeti am 27. September 2016 um 14:47

Hi zusammen kann mir jemand sagen wie man das Spiel speichert? Danke schonmal.

1 Antwort 100% Bonus? codow am 10. Juli 2016 um 15:44

Ich habe jetzt 100% der Karte, bekommt man jetzt irgendwo einen "Bonus", zB ein spezielles Gewand ...

keine Antworten 99.9% der Map? Makibo91 am 27. Dezember 2014 um 13:35

Ich habe momentan 99,9% der Map aufgedekt, und ich bin mir zu 100% sicher das ich jeden raum secret ...

2 Antworten Raum "666" Und "777" ? Kanade-Kill-You am 27. November 2014 um 10:36

Hay Leute, ich hab ne Frage und hoffe ihr könnt mir helfen :) Es gibt ja diesen beiden Räumen mit ...

2 Antworten Nach dem Boss Zephir - Wohin? FrozenNightmare am 14. November 2014 um 10:50

Seid gegrüßt. Wenn man Zephir besiegt hat bekommt man ja die Fähigkeit die Zeit für einen Moment ...

1 Antwort goldring SchwarzerTyranno am 09. November 2014 um 16:18

wie bekomme ich den?

keine Antworten Weisheitsrobe finden ? -_Sparkey_- am 27. Juli 2014 um 18:47

Ich habe jetzt schon mehmals von der Weisheitsrobe gelesen und habe auch gleich mal bei Goggle ...

1 Antwort raum mit den stacheln gamer_des_jahres_nicht am 21. Juni 2014 um 19:25

Wie komme ich durch den raum/gang wo die ganzen stacheln am boden sin . Ich verzweifle

1 Antwort Eisengolem gelöschter User am 29. April 2014 um 11:25

Ich hab schon den Ring der unaufhörlich MP wiederherstellt, aber ich hab n paar Leuten eine ...

1 Antwort Hab ich alles erreicht? Dominikhumm am 28. Februar 2014 um 14:37

Hallo, ich wollte vor dem Hardmode erstmal das Beste vom Besten aus dem Normalmodus holen. Ich habe ...

18 Antworten Spiegel ? Tk_the_sin am 15. Februar 2014 um 17:41

Ich habe mal rausgefunden, dass man die Spiegel zum Teleport nutzen kann, nur weiß ich nicht, wie ...

1 Antwort Komme nicht mehr weiter. Kann mir jemand helfen ? Tk_the_sin am 14. Februar 2014 um 23:32

Habe jetzt als Fähigkeit den Doppelsprung bekommen und weiß nicht, wie ich jetzt weiter komme. Kann ...

2 Antworten Kann man tauchen?! Jemina am 18. Oktober 2013 um 19:54

Ich habe letztens gespielt und bin dabei ins Wasser gefallen. Beim Versuch, wieder rauszuspringen ...

