Fragen und Antworten zu Castlevania - Harmony of Despair

Frage eingeben. Antwort bekommen. Weiterspielen.

Du hast ein Problem mit Castlevania - Harmony of Despair oder kommst einfach an einer bestimmten Stelle nicht weiter? Frag doch einfach die Spieletipps-Community. Und während du auf die Beantwortung deiner eigenen Frage wartest, kannst du ja anderen helfen und einige andere Fragen beantworten. Das einzige, was du zum Mitmachen brauchst, ist ein Spieletipps-Login.

Eine neue Frage stellen

Fragen

keine Antworten Entbeint Kryos am 28. Oktober 2014 um 23:28

Suche noch fünf todesfreudige spieler für die Trophäe, wer inteesse hat bitte eine PM schreiben.

1 Antwort Zocken Ximoxo am 17. September 2013 um 16:34

Wer hat lust mit mir zu zocken?

1 Antwort Alucard's dunkle Metamorphose Andii561997 am 23. Oktober 2012 um 02:27

Was genau bringt die Attacke?

1 Antwort zaht es sich aus getsu fuma zu holln Sephorion am 17. April 2012 um 06:29

ich ein ich hab alles schon auf schwr solo gschafft was soll i mit ihm...

2 Antworten Wie komm ich an das Valmanway? xXShadow-ManXx am 07. April 2012 um 10:40

Ich spiele Soma und hab jetzt ne halbwegs vernünftige Ausrüstung. Was mir fehlt ist das Valmanway. ...

keine Antworten Budelair CloudStrife2 am 25. Februar 2012 um 19:42

in welchem kapitel kann man das finden?

2 Antworten Glitch Kapitel 10 KampfYoshi am 27. Januar 2012 um 15:58

Direkt am Anfang des Kapitels kann man durch einen glitch sofort zum endboss gelangen. Ich habe mir ...

8 Antworten Wo gibts das Spiel ? LordVirus am 24. Oktober 2011 um 16:02

Hallo an alle Castlevania´s FANS Wo gibt´s das Spiel denn ich habe schon in 6 Läden nachgefragt, ...

1 Antwort Tod, Zeit Tyrael_17 am 10. März 2011 um 18:52

Hey ich wollt fragen: wenn man stirbt, oder die Zeit abläuft, behält man dann seine Items? ich bin ...

1 Antwort Wie bekommt man schnell viel Geld ? nevets am 05. November 2010 um 17:45

Erst mal Info's von mir : - Shanoa (Keine/n Andere/n) - Welten 1 - 7 (7 = Download) Kein ...

1 Antwort Alucard Magie Nephilim_DanieI am 12. August 2010 um 09:00

Hallo zusammen, ich hab folgendes Problem: Ich hab mit Alucard schon sämtliche Gegner mehrfach ...

Eine neue Frage stellen

Jetzt eigene Meinung abgeben

Was meinst du? Bewerte Castlevania - Harmony of Despair jetzt! Bitte wähle die Platform: PS3

Xbox 360 Leser-Wertung: 92 %

14 Bewertungen

zur Castlevania - Harmony of Despair