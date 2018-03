Fragen und Antworten zu Castlevania - Lords of Shadow 2

Fragen

keine Antworten Kamera invertieren? Chibi-Lina am 02. Januar 2016 um 13:30

Googlen brachte mir nicht die gwünschten Informationen, daher wende ich mich an euch. Also ich habe ...

keine Antworten Das letzte Geheimnis mobbel63 am 02. Dezember 2015 um 16:45

Wissenschaftsviertel - Bahnhof: Über einem Hängecontainer ist ein "Geheimnis" zu erkennen. Auch der ...

keine Antworten Erfahrungpunkte farmen IchigoKurosaki90 am 12. Juni 2015 um 17:45

Hi Leute Bin gerade an der Stelle nach dem der Zug entgleist ist und der Leibwächter von Zobek uns ...

keine Antworten tipps lords of shadows 2 Katzenklau am 11. März 2015 um 18:52

bin fast am ende kann den spiegel nicht nochmal aktivieren wo ist satan der duener nr 3 in der ...

keine Antworten Frage zu einer Trophäe hidan23 am 30. Januar 2015 um 11:12

Ich weiß nicht mehr ob es in LOS eins oder zwei war aber es gibt da so ne Trophi mit den Namen ein ...

5 Antworten Lohnenswert? tim2025 am 11. Januar 2015 um 14:19

Finde das spiel an sich interessant, habe aber gehört dass die steuerung ein krampf ist und bevor ...

1 Antwort Spiegelscherben chous kralle aufladen aber ... Tauchergnom am 24. September 2014 um 11:19

Hallo kann mir jemand sagen wie man schnell ...

2 Antworten Bräuchte einen dringenden Tipp zu ... boikbb am 13. August 2014 um 19:07

Habe ein Problem bei der Stelle wo man gegen den ...

1 Antwort DLC Revelation TMen am 23. Juli 2014 um 17:52

Hi ich würde mal wissen warum es im PSN Store das DLC nicht mehr da ist? oder ist es woanders ...

keine Antworten Spiel startet normal aber dann ist das Bild extrem ... Ruffy100 am 24. Mai 2014 um 11:31

Frage steht oben woran liegt das?

5 Antworten sehr wichtige frage! professorknacker am 19. April 2014 um 18:55

Ich überlege noch mir das spiel zu holen und ich würde gerne mal wissen was auf der spielehülle ...

keine Antworten 110% Help? Oriel am 30. März 2014 um 12:29

Hi! Wieder mal eine frage von mir XD Also ich habe schon alle Sammelobjekte(Bilder,Steine,Lehren, ...

1 Antwort endgegner besiegt THORPLAY am 28. März 2014 um 12:01

Ich habe den Endgegner besiegt. Jetzt geht wohl ein extra Level los. Meine frage wie komme ich dort ...

1 Antwort Alucard DLC White_Dragon-Reshiram am 25. März 2014 um 09:50

Weiß jemand ab wann der Dlc im Store ist war heute morgen noch nicht drin aber angekündigt für den ...

