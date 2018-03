Fragen und Antworten zu Castlevania -Symphony of Night

Fragen

2 Antworten Glück und Inteligenz Pokemon-Herrscher am 15. November 2013 um 22:35

kann mir jemand sagen wofür Inteligenz und Glück gut sind?

1 Antwort Familiar Pokemon-Herrscher am 06. März 2013 um 15:47

wie verwende ich familiars?

2 Antworten Gold und Silber Ring Pokemon-Herrscher am 04. März 2013 um 21:38

kann mir jeman sagen wo ich die G- uns S-Ringe finde um das spile abzuschliesen? danke im voraus

2 Antworten einige fragen Tomi am 08. Juni 2012 um 16:38

1. wo genau finde ich dieses item mit dem man unter wasser atmen kann? 2. wie komme ich hinter die ...

5 Antworten Tyrfing TheSkywardLink am 07. September 2011 um 16:39

was bringt das tyrfing schwert ich kann damit keine gegner angreifen

1 Antwort fledermaus- und nebelform Phillyvanilly87 am 31. August 2011 um 13:51

wo und wie bekomme ich im Schloss die Fledermausform? Wie schaffe ich es dauerhaft im nebelzustand ...

3 Antworten Wie komme ich in den dunklen Raum? Phillyvanilly87 am 31. August 2011 um 12:05

Im unteren Teil des Schlosses gibt es nach einigen Gängen rechts einen Raum der nur zu einem kleinen ...

1 Antwort PSP Version 2. Schloss Milian75 am 05. Dezember 2010 um 01:54

Ich habe das Spiel komplett bis zu Richter durch, alle Räume erkundet usw. Wenn ich nun Richters ...

5 Antworten Nach Richter Luffy95 am 25. September 2010 um 12:32

Was muss man machen nachdem man Richter besiegt hat

2 Antworten Wie Zaubere ich? Agathor am 13. Juli 2010 um 03:56

Ich hab mir castlevania neu geholt und blicke es nochnicht 100% zum beispiel verstehe ich ned wie ...

keine Antworten kann mir jemand alle mgietricks von alucard ... godofwar0000 am 22. Mai 2010 um 21:44

wie schon gesagt kann mir jemand alle mgietricks ...

2 Antworten Uhr-Raum? m_mario_m am 02. Mai 2010 um 11:16

Hallo, In dem Raum mit der großen Uhr und den Statuen oben links und oben rechts komme ich nicht ...

1 Antwort Spezielle Item - Frage zu Castlevania - Symphony ... JenniferSchmid am 26. März 2010 um 14:17

Ich habe im Internet ein Bild von einem sehr ...

2 Antworten Swordbrothers Razemaster am 09. März 2010 um 14:01

wie bekomm ich den zauber Swordbrothers?

