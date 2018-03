Fragen und Antworten zu Champions of Norrath

Fragen

2 Antworten Kann nach Inoruuk nicht auf nächster Schwierigkeit ... Hexilein89 am 03. Juli 2014 um 12:09

Hallo ihr lieben. Habe Inoruuk nun endlich ...

keine Antworten Akt II - Höhlen der Gefallenen nell79 am 05. Mai 2014 um 16:44

Hmmm...ich bin wohl ein paar Jahre zu spät dran. Aber vielleicht bekomm ich ja trotzdem ne Antwort ...

1 Antwort Akt 2 Babik Domi4595 am 30. Dezember 2013 um 01:23

Hallo im akt 2 im schloss soll ich ja babik befreien...die zellen habe ich geöffnet, jedoch ist in ...

2 Antworten Wie kann ich zwei Schwerter nehmen BalsenKex am 12. Oktober 2013 um 19:40

Weis jemand vielleicht wie ich zwei Schwerter nehme eins in die linke Hand und eins in die ...

1 Antwort Inoruuk besiegt - und dann? KerothedarkRose am 06. Oktober 2013 um 00:37

Hallo. Ich hab Inoruuk gerade besiegt aber irgendwie gehts in dem Spiel nicht weiter. Ich war auch ...

keine Antworten Schiffs Navigator finden nike1611 am 28. September 2013 um 13:37

müssen nun den navi fürs boot finden habe auch schon gelesen das ich dazu in eine burg muss aber WO ...

keine Antworten das schiff finden von babik nurn heliosgert am 25. September 2013 um 18:43

ich habe babik nurn befreit und habe denn rubin auch schon gefunden aber ich finde das schiff nicht ...

1 Antwort Was ist besser ? Gergoht99 am 07. Dezember 2012 um 21:46

Sollte ich mir Champions of Norrath oder Baldur's Gate: The Dark Alliance 2 holen ? Würde mich ...

keine Antworten Hilfe ZoggerGirl12 am 02. November 2012 um 15:50

Wo findet man die Muschel für die Meerjungfrau ?

1 Antwort Wie finde ich das Horn des Omens ich26 am 15. September 2012 um 22:36

Versuche schon seit Tagen dieses Horn zu finden aber habe keinen anhaltspunkt wo es sein könnte. ...

keine Antworten seltsamer schlüssel norreath am 08. September 2012 um 16:25

weiß jemand wo für der schlüssel ist den man von babik nurn auf der weite des schlechten omens ...

keine Antworten hilfe wegen lavapumpe Chris1993Nedwig am 20. Juli 2012 um 11:07

hey leute ich hab echt ein problem... ich kenn CON schon hammer lange nur ich hab vergessen wo man ...

1 Antwort Spiel geht nicht mehr weiter ?! MrekLp am 08. Juli 2012 um 19:23

Ich und mein Kumpel spielen CON im Koop und sind glaube ich in Akt 2 und haben gerade die Aufgabe ...

1 Antwort Spiel hängt sich auf uliwer am 06. Juli 2012 um 21:06

Bei verwendung des Action Replay MAX, hängt sich das Spiel nach 3 bis 4 Kämpfen auf. Wieso?

