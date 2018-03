Fragen und Antworten zu Child of Light

keine Antworten wie starte ich Child of Light? (PS3) VampirTati am 02. März 2016 um 04:19

Hey, hoffe mir kann da jemand helfen.. habe den Code von Child of light, wie es auf der ...

keine Antworten wie kommt man auf der insel nereida Halomeister am 13. April 2015 um 22:19

ich habe fast alles erreicht mir fehlt nur noch die insel auf der karte ist es in der nähe des ...

keine Antworten Quest: Cynbels Geheimnis Archimedes10j am 31. Januar 2015 um 14:24

Kann mir da jemand weiterhelfen? Ich hab das Spiel jetzt durch und hab die Quest trotzdem noch nicht ...

3 Antworten Child of Light Startet nicht Felix3941 am 06. Dezember 2014 um 16:10

Ich habe mir heute Child of Light bei Steam für 6 Euro Gekauft und habe das Problem das es nicht ...

keine Antworten Gekaufte Extras DIC22 am 30. Juli 2014 um 12:08

Ich habe mir das facettierte Oculi Paket und das Sternenstaub Paket gekauft und weiß nicht wo ich ...

3 Antworten Occuli zu verschenken Falko-89 am 12. Mai 2014 um 15:28

Mir fehlt nur noch der Erfolg fürs Occuli-Verschenken. Von meinen Freunden hat keiner CoL. Meldet ...

keine Antworten Sternenlicht Master_Yi am 11. Mai 2014 um 12:01

Aurora beherrscht Fähigkeiten, welche "stark gegen das Dunkle" sind. Auf welche Monster bezieht sich ...

2 Antworten Rubelia in Not DjSkylight am 07. Mai 2014 um 17:11

Hey wie kann ich die Side Quest abschliessen wo finde ich den Bruder?

3 Antworten Tauschquest Schaufel Marneus_Calgar am 03. Mai 2014 um 18:31

Bei den Bolmus Populi bekommt man die Quest einen Apfelzu Gold umzutauschen. Jetzt habe ich eine ...

1 Antwort Bergmann und Laterne f12003ga am 03. Mai 2014 um 01:18

hallo, suche den Bergmann im Bergstollen dem ich die Laterne bringen muss (wenn der das ist ;) ), ...

1 Antwort Skill Tree Frage Escalon am 02. Mai 2014 um 20:54

Meine Rubella ist jetzt lvl 20 und ich habe einen Skillpunkt den ich auf dem Weg für den ich mich ...

2 Antworten Bekenntniss 7 Ertol am 01. Mai 2014 um 23:50

Weiß jemand den Fundort von Bekenntnis 7 (zweite reihe, zweite von rechts) ich scheine es irgendwo ...

4 Antworten Spiellänge RuddiLove am 01. Mai 2014 um 14:11

Wollte mal fragen wie lange es dauert, dass Spiel durchzuspielen. (Story)

