Fragen und Antworten zu Children of Mana

Fragen

keine Antworten 2-mal Herz der Erfahrung = doppelte Erfahrung? Pappcut am 09. Juli 2012 um 16:17

Es gibt ja dieses 2x2 Felder großes orangenes Juwel, welches die gewonnen Erfahrung um 50% erhöht. ...

keine Antworten Multiplayer yuxuan am 30. Juni 2012 um 20:35

Gibt es andere möglichkeiten für multiplayer außer als beide nen chip haben?(zb Wifi connection)

4 Antworten 2. Fragen all_consols_freak am 24. März 2012 um 17:06

Hallo, ich habe mir das Spiel ebenfalls geholt und mag es bis jetzt ziemlich. Ich stand am Anfang ...

1 Antwort wie komme ich weiter? cellstar am 21. August 2011 um 12:39

ich bin gerade in zone 2 vom sternensee,aber ich komme nicht an diesen orangen tropfen dran weil er ...

keine Antworten frage edi_- am 16. Juni 2011 um 10:38

Ich bin jetz Stufe 14 und in der Wüste. Ich habe Langschwert und Holzflegel. Ist das okay oder ...

keine Antworten Manaspross auf Gold Rang Pfannkuchenimperator am 12. Juni 2011 um 20:21

Also mir ist zwar aufgefallen, dass der letzte Endgegner an sich überhaupt kein problem darstellt, ...

1 Antwort pop ._. Sweetielikeme am 21. Januar 2011 um 18:55

ist pop ein mädchen? o__O

2 Antworten landmund Tom_Ate_49 am 07. Dezember 2010 um 17:04

das vieh killt mich immer! ich hab nichts zum heilen dabei und werde immer getroffen! helft mir ...

6 Antworten geheime Dungons und Geister? Tornupto1 am 03. Dezember 2010 um 09:41

Ich habe gehört das wenn man einen Geist man einen Geist mitnimmt und mit dem Geist im Dorf spricht ...

1 Antwort Geister Leveln? Granturismo-Freak am 06. November 2010 um 20:50

Hay leute hab mal ne Frage. Kann man Die Geister Die Man Auswählt irgendwie leveln? wegen mein ...

1 Antwort Säule zerspringen? Sangre am 27. Oktober 2010 um 19:25

Bei dem Ruinenmonster heißt es man soll warten bis eine Säule zerspringt. Wie macht man das? Als ...

keine Antworten Brauche nen link ^^ Lucathelucario am 14. Mai 2010 um 18:00

ich brauche nen link für die juwelenfusion also werlcher bei dem+dem rauskommt danke im vorraus

2 Antworten Gegenstände einsetzen? Kleine_Mausii am 25. Januar 2010 um 16:52

Ich kann immer nur Bonbons einsetzen mit der y-taste. Aber wie kann ich Schokolade oder die anderen ...

3 Antworten Letzter Kampf Elfchen303 am 03. Dezember 2009 um 08:37

Bei mir zeigt es ständig an, dass ich vielleicht was vergessen habe und jeden Stein 2x rumdrehen ...

