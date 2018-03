Fragen und Antworten zu Chronicles Of Mystery

Frage eingeben. Antwort bekommen. Weiterspielen.

Du hast ein Problem mit Chronicles of Mystery - Fluch des Tempels oder kommst einfach an einer bestimmten Stelle nicht weiter? Frag doch einfach die Spieletipps-Community. Und während du auf die Beantwortung deiner eigenen Frage wartest, kannst du ja anderen helfen und einige andere Fragen beantworten. Das einzige, was du zum Mitmachen brauchst, ist ein Spieletipps-Login.

Eine neue Frage stellen

Fragen

1 Antwort waage 2 mit den drei kugeln aus dem garten lilli95 am 10. Dezember 2013 um 09:32

Wie muss ich diese jetzt legen wwoschon welche auf der waage liegen wo 5kg draufgelegt werden

1 Antwort Bitte um Hilfe in den Katakomben Wimmelbildspieler am 24. Mai 2013 um 16:54

Ich habe 3 von 4 Daten gefunden. Das ist 1530 (Foto Inventar), 1565 (Figur) und 1571 (Boden). Wo ist ...

1 Antwort brauch dringend hilfe bei chronicles of mystery ... kleenehexe am 18. Dezember 2010 um 15:05

Komme nicht weiter..hänge im hotel mit dem pagen ...

keine Antworten fluch des alten tempels beatrixe am 02. Dezember 2010 um 15:17

habe noch vier tafeln und stehe an einer karte die irgend etweas mit diesen tafeln zutun haben muss ...

1 Antwort Wie komme ich bei den 4 Säulen weiter ? verena-rosemeyer am 01. Dezember 2010 um 15:39

Ich muß an den 4 Säulen etwas verändern. Ich muß die Motive verändern aber in welcher Reihenfolge

1 Antwort Tresor in der Bibliothek Scrubsy am 31. Mai 2010 um 18:01

In dem Tresor ist eine Tafel, die wohl kopiert werden soll, weil sie sie icht mitnehmen kann. Ich ...

1 Antwort Verborgene Welt - allle Levels? Freaky-zocker am 13. Mai 2010 um 13:31

Weiß jemand wie man im Modus Verborgene Welt ALLE Levels freischaltet? Mir fehlt noch die Altstadt ...

3 Antworten Schwarze und Graue kugeln ADUCA am 11. Mai 2010 um 15:09

Ich muss an einer bewachsenen steinwand schwarze und graue kugeln finden. muss ich da irgendwas ...

1 Antwort Ornamente im Kamin leuchtkeks am 12. März 2010 um 07:47

Als Sie (als Nonne verkleidet) im Kloster ist, muss ich im Kamin irgendetwas machen. Seit Stunden ...

4 Antworten Schmutz von den Steinen UliBiesi am 15. Februar 2010 um 12:09

Ich bin an der Stelle, wo man den Schmutz von der Oberfläche putzen muß. Habe nach vielen Versuchen ...

1 Antwort Keller der Galerie, was muss ich mit der Lampe ... flunzerl am 31. Januar 2010 um 10:30

Hallo, ich hänge im Level "Keller unter der ...

2 Antworten fluch des tempels waage eddspeed am 30. Januar 2010 um 16:08

Kennt jemand die Lösung zum Rätsel mit der Waage? Wie muß man die Gewichte hinlegen? Sollen alle ...

1 Antwort Brauche eure Hilfe bei dem Spiel " Chronicles Of ... mischu67 am 23. Januar 2010 um 13:13

Ich bin an der Stelle wo ich im "Minispiel" die ...

2 Antworten weg in die Katakomben rotschopf am 11. Januar 2010 um 22:42

Ich komme absolut nicht mehr weiter den weg in die katakomben zu finden man soll 4 steine mit datum ...

1 Antwort Spielende der "Geschichte" ernie2707 am 09. Januar 2010 um 17:09

Ich habe das Spiel durchgespielt und auch die vier grauen Steine aus meinem Inventar ...

Eine neue Frage stellen

Jetzt eigene Meinung abgeben

Was meinst du? Bewerte Chronicles of Mystery - Fluch des Tempels jetzt! Bitte wähle die Platform: NDS Leser-Wertung: 66 %

7 Bewertungen

zur Chronicles Of Mystery