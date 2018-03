Fragen und Antworten zu Civ 4 - Beyond the Sword

Frage eingeben. Antwort bekommen. Weiterspielen.

Du hast ein Problem mit Civilization 4 - Beyond the Sword oder kommst einfach an einer bestimmten Stelle nicht weiter? Frag doch einfach die Spieletipps-Community. Und während du auf die Beantwortung deiner eigenen Frage wartest, kannst du ja anderen helfen und einige andere Fragen beantworten. Das einzige, was du zum Mitmachen brauchst, ist ein Spieletipps-Login.

Eine neue Frage stellen

Fragen

1 Antwort globale Erwärmung Teddyhamster am 15. Mai 2014 um 20:03

Hallo erst mal, wenn man viele Atomwaffen benutzt entsteht ja eine globale Erwärmung und ich wollte ...

keine Antworten Kann in Civ4 nicht online spielen henny1459 am 27. Dezember 2013 um 02:06

hey, ich kann in civ4 beyond the sword keinem multiplayer spiel beitreten. woran kann es liegen? ...

keine Antworten Road to war SergejFedorov am 14. Juni 2013 um 22:16

Kann man in Road to war irgendwie multiplayer spielen

keine Antworten Diplomatieeinstellungen im Weltenbauer nicht ... AssassinWarrior am 13. Mai 2013 um 20:41

In diesem AddOn wird das nicht abgespeichert, wenn ...

keine Antworten Patch zeldazocker1 am 07. April 2013 um 17:11

Ich wollte fragen ob jemand weiß warum es bei mir nicht Patchen will.

keine Antworten Rhye´s and Fall of Civilization (Reich zerteilt) mistercoolios am 29. Dezember 2012 um 14:58

Hallo, ich habe mit den Türken gespielt und habe ein großes Reich aufgebaut, aber um das Jahr 1922 ...

2 Antworten raumschiff rechtzeitig bauen bami am 10. August 2012 um 13:38

hallo kann mir bitte jemand helfen das raumschiff vor 2050 fertigzustellen.denn die teile werden ...

keine Antworten raumschiff rechtzeitig bauen bami am 10. August 2012 um 13:38

hallo kann mir bitte jemand helfen das raumschiff vor 2050 fertigzustellen.denn die teile werden ...

keine Antworten Deinstallieren Blaster98 am 12. Mai 2012 um 16:48

Hi Ich wollte das spiel nach langer zeit mal wieder spielen als ich es jedoch starten wollte ging es ...

4 Antworten Frage Bitte antworten Reichsadler am 22. Januar 2012 um 20:59

Also das klingt jetzt villeicht ein bisschen blöd aber kann man in Civi IV complete pack Adolf ...

3 Antworten Datei Civ4.ini Sebba88 am 30. Dezember 2011 um 11:54

Hallo Leute, kann mir einer sagen, wo ich die Datei Civ4.ini finden kann, damit man den Cheatcode ...

1 Antwort Patch 2711Gamer am 27. Oktober 2011 um 13:26

Also ich habe mir vor kurzem die complete edition geholt und konnte es auch normal starten und ...

2 Antworten Problem mit Technologiediebstahl Mr_Mista am 27. Oktober 2011 um 02:20

Also ich weiß nicht warum und hab noch keine Lösung gefunden, aber wenn ich mit einem Spion in einer ...

1 Antwort keine figuren bei civ bts ericher am 18. September 2011 um 08:11

Ich hab mir vor ein paar tagen civ 4 complet geholt, warlords und das normale funktionieren auch ...

Eine neue Frage stellen

Jetzt eigene Meinung abgeben

Was meinst du? Bewerte Civilization 4 - Beyond the Sword jetzt! Bitte wähle die Platform: PC Leser-Wertung: 93 %

76 Bewertungen

zur Civ 4 - Beyond the Sword