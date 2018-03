Fragen und Antworten zu Civilization 5 - Gods and Kings

Fragen

keine Antworten Steam Clan sucht aktive Civ 5 Spieler Azagio am 04. November 2013 um 17:14

Hi zusammen, Wie ihr dem Titel entnehmen könnt leite ich einen erfolgreichen Steam-Clan für ...

1 Antwort Wie wähle ich Bomber in einer Stadt aus? Taalman am 24. Dezember 2012 um 14:54

Wie wähle ich Bomber in einer Stadt aus, welche ich dort auf ausruhen setzte?

keine Antworten SDK wo herunterladen ? bio26 am 07. Dezember 2012 um 21:19

Suche schon seit Tagen de Welter Bauer aber finde in NIRGENDS :( kann mir bitte jemand einen Link ...

2 Antworten Direkt X Probleme Dark_Zombie am 25. November 2012 um 01:36

Mein System: Grafikkarte ATI Radeon HD 4800 Series Arbeitsspeicher 4 GB RAM Prozessor: 2.66 ...

keine Antworten Mods installieren SeargentFuffy am 05. Oktober 2012 um 23:56

wie/wo kann ich mods installieren. wenn ich auf mods drcken kommen zwar immer viele zur auswahl ...

keine Antworten Warum wird ein LAN-spiel unterbrochen? Recen am 31. August 2012 um 21:06

Das Spiel im Lokalen-Netzwerk zwischen mir und meinem Bruder wurde ohne Fehlermeldung und ohne die ...

1 Antwort Missionare aufhalten tberiumsun am 12. August 2012 um 12:16

Wer weiss wie ich gegnerische Missionare aufhalten kann? Die Herrschaften kann man zu Friedenszeiten ...

5 Antworten Religionen volldruen am 26. Juli 2012 um 13:33

Moin moin, ich wollte mal wissen was es bringt die Religionen auszubreiten und damit die Bürger ...

1 Antwort Gods and Kings downloaden mittelfeld8 am 25. Juli 2012 um 12:01

Hi Leute, ich würde mir gerne diese Erweiterung besorgen, aber ich will nicht 20-30 Euro dafür ...

keine Antworten Spielstände laden nicht Gadrin am 01. Juli 2012 um 01:11

Guten Tag, seitdem ich das Addon installiert habe kann ich das spiel nicht mehr laden wenn ich es ...

1 Antwort Lohnt sich die Erweiterung? Henschee am 25. Juni 2012 um 09:57

Lohnt es sich die Erweiterung zu kaufen? Und welche neuen Nationen wurden hinzugefügt?

