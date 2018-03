Fragen und Antworten zu Civilization - Beyond Earth

Frage eingeben. Antwort bekommen. Weiterspielen.

Du hast ein Problem mit Civilization - Beyond Earth oder kommst einfach an einer bestimmten Stelle nicht weiter? Frag doch einfach die Spieletipps-Community. Und während du auf die Beantwortung deiner eigenen Frage wartest, kannst du ja anderen helfen und einige andere Fragen beantworten. Das einzige, was du zum Mitmachen brauchst, ist ein Spieletipps-Login.

Eine neue Frage stellen

Fragen

keine Antworten Spiel friert ein Ashonak am 03. Mai 2016 um 23:16

Hallo zusammen, seit ich das neue DLC (Rising Tide) installiert habe, friert das Spiel in ...

1 Antwort Planeten volldruen am 30. Mai 2015 um 00:21

Moin, ich wollte nur mal wissen ob die ganzen Planeten (Grundspiel + Exoplaneten) eigentlich jedes ...

keine Antworten Handelskonvoi neu zuweisen Jay1439 am 26. Mai 2015 um 21:37

Hallo, mein Handelskonvoi ist schon über 30 Runden am Handeln und ich kann ihn nicht neu zuweisen, ...

keine Antworten Probleme beim Online-Spielen über Internet aullrich am 25. Mai 2015 um 10:38

Ich hatte gestern beim Online-Spielen über Internet mit einem Freund folgendes Problem: Als das ...

1 Antwort Gegen Gegenspionage? gelöschter User am 14. Mai 2015 um 19:22

Hallo, meine Frage ist, ob ich etwas gegen Gegenspionage tun kann Ich spiele momentan gegen einen ...

1 Antwort Gefallen Eto-Talim am 20. März 2015 um 13:55

Hallo an alle. Ich bekomme immer handels angebote von den anderen Parteien. Die wollen immer ...

1 Antwort Systemvorrausetzungen reicht es aus? Steven1503 am 23. Januar 2015 um 22:42

Hallo , liebe Community, Wollte mal fragen ob jemand weis ob mein PC vom System her ausreicht für ...

keine Antworten Probleme beim Speilstart Mordenn am 03. Januar 2015 um 14:56

Wenn ich das game starte sehe ich das Intro im Anschluss gehe ich auf Spiel starten das Spiel lädt ...

2 Antworten Problem bei Geheimoperationen zuweisen rekl76 am 29. Dezember 2014 um 19:07

Ich kann in dem Geheimoperationen zuweisen Fenster nichts auswählen. Bekomme nur die Schaltflächen ...

3 Antworten Warum kann ich keine Gebäude oder Wunder in meiner ... Toschu808 am 18. Dezember 2014 um 23:20

In meiner Quest hab ich derzeit die Aufgabe, ein ...

2 Antworten Wie hören Städte auf zu wachsen? Toschu808 am 08. Dezember 2014 um 21:55

Wie hören Städte auf zu wachsen? Ich bin neu im Civilization Beyond Earth Universum und hab ein ...

3 Antworten Gesundheit? Phantomgeist am 10. November 2014 um 12:48

Habe das Problem, dass irgendwie meine Gesundheit, ziemlich niedrig ist und dabei habe ich ziemlich ...

1 Antwort Wie finkioniert Spionageabwehr? FluffyXtreme am 09. November 2014 um 22:52

Ich würde gerne wissen wie ich was gegen Intrige bzw. Spione in meiner Stadt machen kann.

1 Antwort So wenige Darrel88 am 04. November 2014 um 16:12

kann es sein dass das game nicht so beliebt ist? XD sehr wenige wo online spielen echt mega schade

keine Antworten SDK Tutorial -zxtare- am 03. November 2014 um 12:30

Gibt es irgendwo schon ein Tutorial zum SDK? Ich hab versucht es ohne zu probieren, aber das scheint ...

Eine neue Frage stellen

Jetzt eigene Meinung abgeben

Was meinst du? Bewerte Civilization - Beyond Earth jetzt! Bitte wähle die Platform: PC

Mac Leser-Wertung: 89 %

34 Bewertungen

zur Civilization - Beyond Earth