Fragen und Antworten zu CoD 2

Fragen

keine Antworten Modern Weapons Mod? MHJavelin am 29. Mai 2015 um 16:21

Hey Leute undzwar hab ich ne frage ich hab mir den Mod Modern Weapons gedownloadet und mit winrar ...

keine Antworten CoD2 MP XtremeM am 23. September 2014 um 21:00

Hallo Zusammen, ich wollt heute das erste mal seit langen CoD2 Multiplayer zocken aber sobald ich in ...

1 Antwort Call of duty 2 minigamer97 am 26. August 2014 um 03:24

Hallo Leute ich habe da ein Problem und zwar wenn ich meine Auflösung höher stelle,wir mein pc erst ...

keine Antworten Windows 8.1 Niko9 am 16. März 2014 um 22:10

Funktioniert es auch mit wie oben erwähnt windows 8.1? Danke schonmal

2 Antworten ail set stream volume levels @12 Tovatna am 06. Oktober 2013 um 15:52

da war als erstes mss32.dll file missing hab das erledigt und jetzt kommt dieser error __AIL__ set ...

keine Antworten Kein Blut trotz Uncut- Version Der_Meuchler1 am 28. Juli 2013 um 16:58

Ich habe mir im Internet die englische Uncut- Verison gekauft. Es ist auch wirklich die Uncut- ...

1 Antwort fliegen? FD_GOD am 26. April 2013 um 02:38

hallo ich habe vor kurzem auf der map toujane mit meiner briten sniper alle "weggequickscopt" und da ...

keine Antworten /cg_thirdPerson 1 in der Kampagne lukasjk am 31. März 2013 um 18:50

Ich kam heute vom Zufall ausgewählt zu einen Command mit dem man in der 3rd Person View spielen ...

3 Antworten Gute Mods? CrazyRockAUT am 20. Januar 2013 um 17:25

kennt wer tollle mods? ich hab schon im internet gesucht aber da findet man fast nur blödsinn

1 Antwort Wie füge ich mods im MP modus ein? CrazyRockAUT am 16. Januar 2013 um 21:07

wie füge ich im mp mods ein? z.B einen Commbass .

8 Antworten Hakenkreuz? CrazyRockAUT am 15. Januar 2013 um 16:12

ich habe bei ein paar videos und LPs gesehen das sie hakenkreuze auf den flaggen haben wie bekomme ...

keine Antworten HILFE bei skins einfügen bitte helft mir CrazyRockAUT am 15. Januar 2013 um 15:42

hey, ich wollte wissen wie man skins einfügt braucht man dort einen mod? weil ich einmal einen skin ...

1 Antwort online name ändern ? juventino28 am 10. Januar 2013 um 20:36

wie kann man im online modus den namen ändern ?

2 Antworten Letze Mission - Erster Kapitel RazorQuest am 24. Dezember 2012 um 14:59

Am Anfang der letzten Mission, findet man sich auf ein Geschütz in ein Boot wieder. Vor mir stehen ...

4 Antworten Wiso startet der MP nicht tmcgee1 am 20. Dezember 2012 um 10:54

Hallo, ich wollte mit meinem Bruder CoD zocken aber wenn ich den MP öffne dann steht da: Es scheint, ...

Eine neue Frage stellen

