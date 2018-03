Fragen und Antworten zu CoD - AW

keine Antworten Waffentarnung freischalten, möglich ? Kelv am 30. Oktober 2017 um 07:18

Hay Leute, ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen. Und zwar spiele ich zurzeit cod aw offline gegen ...

keine Antworten Outbreak karte verschwunden ayhane36 am 25. September 2017 um 06:10

Hey Leute ich hab da eine Frage. Als ich gestern mal nach langer Zeit den Zombie Mode spielen ...

1 Antwort Suche Spieler auf der Xbox One XboxGamerGermany am 08. Dezember 2016 um 14:21

Sind noch welche auf der One aktiv oder schimmeln alle in BO3/IW mit den unfairen Spezialisten bzw ...

1 Antwort Suche Spieler für COD AW auf der PS4! Hat wer ... cruena am 20. September 2016 um 19:32

Hey, ich habe meine Ps4 seit ca. zwei Wochen und ...

keine Antworten UA für ps4 gesucht king-95 am 23. Juni 2016 um 13:08

Hallo ich suche ein UA für cod aw mit allen Waffen undso wenn jemand noch einen über hätte oder ein ...

keine Antworten Wer Kennt Das Easteregg Von Zombiemodus Carrier WolfAlpha am 11. Juni 2016 um 11:39

Hallo Suche Leute Die mit mir das Easteregg Von Call Of Duty Advanced Warfare ZombieKarte Carrier ...

1 Antwort Suche Leute die mit mir cod aw spielen Tombierer am 19. Mai 2016 um 13:55

Ich bin 15 Jahre alt und suche Leute sie freundlich sind und nicht Rum schreien wie verrückte ich ...

1 Antwort SUCHE SPIELER DIE AUF DER PS3 ADVANCED WARFARE ... iDeaPz am 06. Mai 2016 um 19:31

hi... suche spieler die auf der ps3 advanced ...

keine Antworten Exo-Überlebenskampf Fehler "Out of memorie 5" James04 am 17. April 2016 um 15:29

Nach dem Update kann ich den Exo-Überlebenskampf nicht mehr spielen, denn jedes mal kommt die ...

1 Antwort Mitspieler SpeedXd am 07. April 2016 um 13:51

Hi, Ich bin fast 16 habe ein headset und suche ein paar nette Spieler die relativ gut sind ich bin ...

1 Antwort Ne Runde zocken Son-Maruko am 18. März 2016 um 12:05

Hey, ich wollte mal fragen ob jemand eine Runde zocken will ^^ Auf Dauer find ich das alleine echt ...

2 Antworten CoD AW Ps3 Spieler gesucht Thebabo87 am 16. März 2016 um 13:17

Hallo, Da es mir langsam langweilig wird alleine AW auf der Ps3 zu zocken und meine Freunde es nicht ...

1 Antwort Suche eine clan die mich aufnimmt /Frage _Ra_One_ am 13. März 2016 um 21:39

Hi suche eine clan würde mich freuen wen ich aufgenommen werden kann :) Hab gehört man bekommt ...

keine Antworten Gibt es die call of duty advanced warfare app ... Chriskiller9624 am 21. Februar 2016 um 23:28

Kann man die app zum clan verwalten noch irgendwo ...

