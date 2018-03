Fragen und Antworten zu CoD Black Ops Declassified

Fragen

keine Antworten jemand lust mit mir zu spielen? ego-black am 05. Februar 2015 um 18:19

Da zurzeit black ops im store nur 10? kostet habe ich es geholt Falls ihr lust habt mit mir zu ...

1 Antwort cod declassified onlne zocken isune_uchiha am 06. Januar 2014 um 18:56

ich moechte das piel ja online zocken weis aber ne was dafuer machen muss

20 Antworten Suche Clan! TheAlexOfGaming am 07. Dezember 2013 um 13:15

Hallo Leute, Besitz ihr einen Clan oder kennt einen? In den Clan sollten killzone,COD oder ...

2 Antworten unsichererer nat oder so Riddick92 am 10. August 2013 um 22:14

Ich habe mir vor 2 tagen ne ps vita und cod gekauft kann aber nicht online spielen weil ich den nat ...

1 Antwort Online: Muss man zahlen zum Online gamen wie bei ... HYD1905 am 12. Juli 2013 um 15:08

Hey Leute hab ne Frage: Muss man zahlen zum Online ...

1 Antwort PSVITA Wifi oder 3G? + Black ops HYD1905 am 12. Juli 2013 um 11:51

Hey Leute hab eine frage ich will die PSVITA kaufen und meine frage ist die PSVITA mit Wifi besser ...

3 Antworten Unterschied? Alex_Bartsch am 08. Juli 2013 um 22:22

Hi Leute ich habe mal 2 fragen ich will mir zu weihnachten eine psvita holen mit black ops .1 frage ...

2 Antworten Passt es auf meine Speicherkarte? ferrari8 am 02. Juli 2013 um 19:10

Hallo daher dass ich keine ahnung von speicher hab frage ich ob CoD auf meine speicherkarte ...

1 Antwort paar fragen squareenixfriend am 04. Juni 2013 um 15:44

1: reicht für online wlan? bei der psp brauchte man ja zum online zokkn ne ps3 mit adhoc... 2: ist ...

1 Antwort Auch Gefechte mit Team Einsatz? Orso55 am 01. Juni 2013 um 18:44

Hallo Leute, bin noch nicht sehr weit in der kampagne aber mir ist aufgefallen dass das alle so ...

1 Antwort Spielfehler!? simulatoor95 am 31. Mai 2013 um 14:10

Ich werde im feinde modus manchmal unsterblich... O.o so ab welle 20... ca. ist euch das auch mal ...

1 Antwort Party Spiele(add me) FreeHunter am 22. Mai 2013 um 20:55

hey leute :D ich suche noch ein paar leute die sich mal online mit mir messen wollen... würde mich ...

2 Antworten Map CHeat aileen123 am 22. Mai 2013 um 20:30

in bestimmten maps wie z.b.:nukehouse kann man aus der map raus und ich will wissen wie das geht

1 Antwort Lohnt sich der kauf ? Hallo21 am 11. Mai 2013 um 16:55

Lohbt sich dr kauf von den spiel oder sollte ich mir ein anderes vita spiel kaufen ?

2 Antworten Spielmodi (auch offline)? Orso55 am 10. Mai 2013 um 21:04

hallo, ich hab mir überlegt das spiel zu kaufen und wollte fragen welche modi es so gibt ingame und ...

