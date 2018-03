Fragen und Antworten zu CoD Finest Hour

Fragen

keine Antworten Die letzte Brücke powerklopper am 21. Juni 2015 um 17:07

Wie komme ich beim level "die letzte Brücke" an den 2 Panzern vorbei, oder wie zerstöre ich ...

keine Antworten Hilfe! Dario222 am 26. September 2012 um 19:54

Helft mir ümer wenn ich Zusammenbruch spielen will und denn Panzer wieder habe (nachdem er kaput ...

keine Antworten die flagge muss weg stehrchen am 20. Januar 2012 um 16:30

bei die flagge muss weg kann ich nicht mit dem mg schiesen.wie geht das

keine Antworten xbox360 kompatibel? cod-player am 17. September 2011 um 22:49

kann ich das game auch auf der xbox360 zocken?

6 Antworten Lohnt sich das? ADJM am 14. September 2011 um 14:28

Lohnt es sich das Spiel noch heute zu kaufen?

1 Antwort Hilfe Bitte :/ _-HerzBlatt-_ am 08. Juli 2011 um 11:13

ich muss in einem level gegen die deutschen kämpfen ( :P ) und dan irgendwie einen Panzer mit so ...

keine Antworten cod finest hour cheats gelöschter User am 13. Juni 2011 um 17:56

gibt es bei dem spiel eigentlich wie bei die hard einen unverwundbarkeitscheat? Bitte antwortet mir ...

keine Antworten Weiß einer die Lösung von Level vier in der Briten ... gelöschter User am 28. April 2011 um 19:41

Hallo Leute Ich hänge im vierten Level der ...

1 Antwort Brauche dringend hilfe! KingTT535 am 08. Februar 2011 um 13:13

Ich komm bei der mission Der Zusammenbruch nicht weiter bis zu hauptquatir komme ich ja aber da ...

keine Antworten Heller machen? KingTT535 am 06. Februar 2011 um 15:52

Hallo ich hab mir das spiel gerade erst gekauft und hab bin auch schon da wo man durch die ...

1 Antwort "Wer kennt weitere Tipps und Tricks von Call of ... o000 am 23. November 2010 um 18:20

Wie komm ich bei der Mission2?Da komme ich nicht ...

1 Antwort Es ist tot SERCANmetin2 am 19. Oktober 2010 um 13:19

das spiel bleibt immer an einer missi steckenn könnt ihr sagen wie ich die cd putzen hab vieles ...

keine Antworten Mission 6 ost front, mit den panzer ? Monique92 am 05. Oktober 2010 um 13:37

also ich weiß garniht wo ich hin muss ich fahr zwar da hin wo es der kompass sagt aber was muss ich ...

1 Antwort mp40? wicked am 28. September 2010 um 18:44

was ist eigentlich die beste waffe?

