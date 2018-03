Fragen und Antworten zu CoD Ghosts

Frage eingeben. Antwort bekommen. Weiterspielen.

Du hast ein Problem mit Call of Duty - Ghosts oder kommst einfach an einer bestimmten Stelle nicht weiter? Frag doch einfach die Spieletipps-Community. Und während du auf die Beantwortung deiner eigenen Frage wartest, kannst du ja anderen helfen und einige andere Fragen beantworten. Das einzige, was du zum Mitmachen brauchst, ist ein Spieletipps-Login.

Eine neue Frage stellen

Fragen

keine Antworten Wie bekomme ich die Ghost maske? killer-boy8097 am 21. September 2017 um 07:25

Ich habe eine Frage bekomme ich die Spiezelle Ghost Maske wenn ich den Season Pass gekauft habe

keine Antworten Der modud frei für alle ist online im multiplayer ... Koelsche-Devil am 21. Februar 2017 um 11:52

Der modud frei für alle ist online im multiplayer ...

keine Antworten Wie werfe ich ein Geldpacket ab? gbivbi521 am 17. Mai 2016 um 12:44

Wie werfe ich auf meiner ps4 im Extinktions-modus ein Geldpacket für ein meiner Teammitglieder ab?

keine Antworten Leveln im Multiplayer noobstar am 29. April 2016 um 16:07

Hi Leute ich zocke CoD Ghost mit einem freund (auf einer Konsole) zusammen kann aber nicht leveln ...

keine Antworten call of duty ghost geht nicht weiter? odinserben111 am 03. April 2016 um 20:56

Hallo .Call of duty ghost wurde geladen geht auch los mit spielen bis der Bruder den berg hochrennt ...

keine Antworten Wird das DLC MAP Paket Onslaught noch gespielt? Aopex am 02. April 2016 um 21:51

Hey, ich weiß, dass viele COD Ghosts bestimmt nicht mehr spielen aber ich habe da eine wichtige ...

keine Antworten Multiplayer - Lohnt es sich noch ? BuJ1996 am 20. März 2016 um 13:49

Hallo wollte mir Call of Duty Ghost für Xbox One holen. Ich wollte fragen ob der Multiplayer noch ...

3 Antworten Hesh macht nix vorm Haus BigBossMan95 am 05. März 2016 um 18:57

Hallo zusammen, ich habe das problem, dass hesh bei mir in der ersten mission nichts macht. Er steht ...

1 Antwort Problem beim starten von Ghosts DatEisbaer am 16. Februar 2016 um 19:03

Moin, wie schon in der überschrift beschrieben habe ich ein Problem beim starten des spiels Call of ...

1 Antwort Warum man die Maps Invasion nicht spielen? NympheofSevern am 04. Januar 2016 um 17:10

Habe mir Maps Invasion gekauft da ich nur online spiele. Leider habe ich das Problem das diese Maps ...

keine Antworten "Wer kennt weitere Tipps und Tricks von Call of ... Zausel-15 am 16. Dezember 2015 um 15:06

In der Episode Niedergeschlagen, hab ich nach der ...

1 Antwort Online Fehler Parkerlp am 01. November 2015 um 18:24

Hi meine Frage ist ob es normal ist das ich immer ein Online Fehler hab egal was ich mache ich kann ...

1 Antwort Extinction Spieler -PS3 Oberst_Gruppenfuehrer am 22. Oktober 2015 um 17:37

hallo, ich suche gute extinction spieler die öfters mal mit mir poc auf kompletionist spielen würden ...

Eine neue Frage stellen

Jetzt eigene Meinung abgeben

zur CoD Ghosts