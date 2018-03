Fragen und Antworten zu Code Of Honor 3

Fragen

keine Antworten Luftschacht am Flughafen punisher_real am 01. November 2012 um 22:27

Wie komme ich in den Luftschacht am Flughafen gleich zu beginn des Levels?

keine Antworten Code of Honor 3 Im Untergrund ussel67 am 27. November 2011 um 15:21

Hallo , bin durch die Tunnel . Dann kommt eine Stahltür . An der wird man mit einer Granate ...

1 Antwort wie komme ich an das bonusspiel? k31096 am 01. November 2011 um 17:12

hallo gamer, ich habe coh 3 und auf der cd soll ein bonusspiel sein. aber immer wenn ich das spiel ...

keine Antworten Wer braucht Tipps und Tricks? AxelP am 17. Februar 2010 um 13:10

Ich habe nämlich das Spiel, ohne größere Probleme fertig bekommen!

2 Antworten sprengladungen finden? miki30 am 10. Februar 2010 um 14:14

hallo habe da mal eine frage,und zwar bin ich im bunker und muss die 5 sprengladungen ...

1 Antwort Habe bunker geschaft, bin beim level auf der ... Rotten56 am 02. Februar 2010 um 11:41

Habe es ohne töten bis ins lager geschafft,komme ...

3 Antworten Wie komme ich in den Lüftungsschacht foxi am 18. Dezember 2009 um 18:50

Bin im Level die Flucht also noch ziemlich am Anfang.Am Levelanfang muss ich durch einen ...

