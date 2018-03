Fragen und Antworten zu CoH Tales of Valor

keine Antworten patches company of heroes tales of valor? 123Overlord321 am 17. Mai 2014 um 14:02

Kennt einer eine gut Seite wo man alle Patches runterladen kann? Am besten EIN Download für ALLE ...

keine Antworten Mentor gesucht Megablitz am 15. Dezember 2013 um 21:25

Hallo, nach circa einem Jahr habe ich es geschafft, dass das Spiel auf meinen Rechner läuft und ...

3 Antworten Über steam soll es gehen, aber... mario543 am 02. September 2013 um 11:19

...ich habe das spiel bereits gekauft. Ich habe gelesen das es über steam soll online gehen aber ich ...

1 Antwort Online geht nicht. mario543 am 02. September 2013 um 08:38

Ich habe mir Company of Heroes Tales of Valor gekauft und ich wollte Online sppielen, aber es ging ...

keine Antworten Wie regestrirt man sich bei rielic hipro am 24. August 2013 um 22:33

Wie kan ich mir ein rileic konto machen um onlin zu spieln? Danke im vorraus

keine Antworten wo habe sie das Spiel gekauft ! LorenzStarke am 08. August 2013 um 22:59

Hallo, ich hab ein Problem und zwar wollte ich COH-TOV mal wider über LAN Spielen. ...

keine Antworten Startet nicht mehr vfbfan91 am 31. Juli 2013 um 15:45

Hi habe schon eine Weile nicht mehr gespielt jetzt wollte ich mal wieder spielen dann fragt es wo ...

1 Antwort Was war die Panzerelite ? DerGoldGamer am 27. Juli 2013 um 03:00

Ist das die SS oder was ?

keine Antworten Wo haben sie Company of Heroes gekauft ? joopgo am 30. Juni 2013 um 01:14

Hallo zusammen ich habe das spiel bekommen aber nur die CD und den cood zum Instalieren. ich habe ...

1 Antwort Rauch boiskopf am 24. Juni 2013 um 12:54

Hi, Kann mir jemand von euch sagen wie sich der Rauch GENAU auf die Kampfhandlung auswirkt? Vielen ...

1 Antwort Wirklich Dumme Frage gelöschter User am 27. Mai 2013 um 17:27

Ich würde gern wissen ob es dieses "Tigerass" Hauptmann Maximilian Voss wirklich gab, oder eine ...

keine Antworten Kann mich nicht einloggen! EisenHammer am 15. Mai 2013 um 21:08

Hi leute! Ich wollte gerade ein wenig Company of Heroes zockn. Alles ganz easy, CoH starten (über ...

keine Antworten Verbindungsprobleme Noobiii am 30. April 2013 um 19:48

Hi Leute, Ich wollte mal fragen ob mir jemand helfen kann. Immer wenn ich CompanyOfHeroes mit einem ...

1 Antwort Suche Multiplayer Trainer! SuperMarvinHD am 06. April 2013 um 15:24

hallo ich suche schon nach Langer zeit ein Trainer habe sehr viele gefunden leider gehen die nicht ...

1 Antwort Anderes Spiel? KulemuRevan am 10. März 2013 um 16:35

Hi Leute, ich suche nach einem anderen guten Strategiespiel, welches entweder im 2. oder im 1. ...

