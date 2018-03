Fragen und Antworten zu Conker - Live and Reloaded

keine Antworten Problem-Hilfe AyoCORRUPTED am 18. Oktober 2017 um 19:21

Hab mir letztens Conker Live and Reloaded besstelt weil ich meine nicht mehr habe die Disc war nicht ...

1 Antwort Kann man irgendwie Berri spielen? LuigiFan2109 am 05. Juli 2013 um 16:41

Frage steht oben.

3 Antworten Hilfe Riccardo19 am 09. Februar 2013 um 12:24

wie komm ich in die scheune hinein

keine Antworten twelve tales conker 64! LuigiFan2109 am 08. Juni 2012 um 15:23

Kann mann eigendlich irgendwie sich vom internet was downloaden das man das geplante Spiel Twelve ...

keine Antworten Hilfe ! S-t-e-f-a-n am 18. Februar 2012 um 15:54

Hey leute kennt ihr ähnliche spiele wie Conker also auch verdammt lustig und spannend danke im ...

1 Antwort 2 Spieler The_Bozz am 19. Dezember 2011 um 14:52

Hi auf der Hülle steht doch dass man offline auch zu zweit spielen kann. Ist dass dann Coop oder was ...

1 Antwort Bösewicht? LuigiFan2109 am 18. Dezember 2011 um 00:10

Wer ist eigendlich der Erzfeind von Conker?

1 Antwort Wie ist das Spiel Darkchao am 02. Dezember 2011 um 15:01

Eine leichte Frage,wie ist das spiel auf der Xbox? Ich kauf es mir vieleicht.

1 Antwort Eine Frage LuigiFan2109 am 28. April 2011 um 17:01

Ich wollte nur fragen ich wollte mir Conker holen.Ist es den schlimm nur weil es ab 16 ist?

1 Antwort Online Todes-Timo am 02. April 2011 um 10:41

Ich kann nicht online Spielen. Immer wenn X-box live auswähle steht da: X-Box kann keine Verbindung ...

1 Antwort Unzensiertes Spiel Todes-Timo am 16. März 2011 um 20:40

Im Internet steht das wenn man das Spiel durchzockt und mit dem Endspielstand weiterspielt das das ...

keine Antworten Uga Buga Rennen Todes-Timo am 15. März 2011 um 19:28

Ich bin gerade bei dem Rennen gegen diese Höhlenmenschen die Conker sein Geld stehlen. Ich komme ...

4 Antworten Läufts auch auf der 360? KatzeL8 am 24. Oktober 2010 um 15:59

Ich würde mir das Spiel ja holen. Es heißt ja die XBox 360 sei auch abwärts-kompatibel. Aber kann ...

