Fragen und Antworten zu COP

Du hast ein Problem mit COP: The Recruit oder kommst einfach an einer bestimmten Stelle nicht weiter? Frag doch einfach die Spieletipps-Community.

Fragen

1 Antwort 22.Level braunes Auto zerstören nic1507 am 26. Februar 2012 um 11:49

Wie komme ich an das braune Auto ran um es zu zerstören?

1 Antwort in deckung gehen Rabbit222 am 28. September 2011 um 14:39

kann man eigentlich in deckung gehen?

1 Antwort Wo ist das CCD-sicherstellungsgelände? JU-GO am 09. Juni 2011 um 07:46

kp, WO IS ES? ich bin am verzweifeln!

keine Antworten Cheats b1(-_ am 19. März 2011 um 12:28

Ein Vogel hat mit geflüstert des es für C.O.P. auch cheats gibt: Kennt jemand die?

3 Antworten Casino und Feuertuer Kathy65 am 17. Februar 2011 um 19:57

Ich bin gerade an dieser Stelle wo ich ins Casino muß. Komme aber nur mit Durchsuchungsbefehl rein, ...

1 Antwort Hilfe MrMr am 13. Februar 2011 um 08:39

Ich bin bei einer Misson da heißt es ich soll zum speednbleed. Wo ist der? Danke schonmal

1 Antwort auch für PC? b1(-_ am 19. Januar 2011 um 18:31

gibt es das auch für den pc? ich hab es für den ds aber will es auch für den pc

3 Antworten kann man in jedes auto einsteigen? nicro77 am 29. Dezember 2010 um 10:40

KANN man wie bei gta jedes auto klauen ? oder einfach leute abknallen?

1 Antwort waffen clak1 am 11. Dezember 2010 um 14:43

was für waffen gibt es im ganzen spiel?

1 Antwort Kennt jemand Cheats für C.O.P The Recuit? Loyla am 10. November 2010 um 19:29

Kennt jemand eine Seite wo Cheats für C.O.P The Recuit sind? Wenn ja wie heißt die Seite? Danke ...

2 Antworten Komme nicht weiter JNB_Game_Freak am 07. November 2010 um 14:12

Bei er mission in der man jimmy beschützen muss stirbt er immer obwohl ich keinen auch nur bis zu ...

1 Antwort Gibt es weitere Versionen? JNB_Game_Freak am 06. November 2010 um 19:52

gibt es wie bei gta noch weitere versionen ( z.B. wie san andreas ) ?

1 Antwort Bitte Schnell! gelöschter User am 22. Oktober 2010 um 12:48

Bei den Aufgaben steht : "Bring Brad die Fotos vom Anschlag" Aber wenn ich zu seiner Wohnung ...

2 Antworten Die mission nach dem casino könig copTomi am 18. Oktober 2010 um 20:28

bei der mission nachm casino könig muss ich in so nen park.ich bin dort angekommen, aber es passiert ...

