Fragen und Antworten zu Cryostasis: Sleep of Reason

Frage eingeben. Antwort bekommen. Weiterspielen.

Du hast ein Problem mit Cryostasis: Sleep of Reason oder kommst einfach an einer bestimmten Stelle nicht weiter? Frag doch einfach die Spieletipps-Community. Und während du auf die Beantwortung deiner eigenen Frage wartest, kannst du ja anderen helfen und einige andere Fragen beantworten. Das einzige, was du zum Mitmachen brauchst, ist ein Spieletipps-Login.

Fragen

1 Antwort warum steht hier ab 18 wenn das game ab 16 ist? Niklas123456 am 27. Februar 2010 um 00:15

keine Antworten Seitenverhältnisse hell95 am 15. Januar 2010 um 23:12

Im optionenmenü kann man die seitenverhätnisse sehen aber ich kann sie nicht umstellen. Wie kann ...

4 Antworten Wie besiege ich den letzten Endgegner? Majonr1 am 10. April 2009 um 00:52

Der Goldene Riese mit Axt und Zeitglas.

1 Antwort Weg durch zerstörten reaktor Jann-F am 08. April 2009 um 14:46

Ich suche jetzt schon ewig einen Weg entlang des Randes im zerstörten Reaktor. Kennt jemand den ...

