Fragen und Antworten zu CSI 4

Fragen

keine Antworten Bilder vergleichen (Fall 5) Caci83 am 19. November 2012 um 21:33

Hey! Ich soll das Bild vom Tatort (Leiche in Kiste) und das Bild von Galerie vergleichen. Das ...

keine Antworten hey leute imfall 2 bekomme nicht den ubs stick ... gelöschter User am 23. Juli 2011 um 21:55

habe zum zweite mal den fall gespielt pda habe ich ...

keine Antworten Welches GErät ist der Spurenanalysecomputer und wo ... gelöschter User am 10. Februar 2011 um 20:47

hey Leute ich brauche um hinweise auszuwärten den ...

1 Antwort Wie findet ihr das spiel? MarleyFiona am 27. Juli 2010 um 16:56

Ich überlege mir ob ich das Spiel kaufen soll. Vorher wollt ich aber mal eure Meinung hören wie das ...

1 Antwort Ich komm einfach nicht weiter ! voll ratlos FCB96 am 18. November 2009 um 14:27

also ich bin leider noch beim ersten Fall hab erts vor 2 Tagen angefangen.Ich hab jetz das ...

1 Antwort 2. Fall Ego-Shooter. ich krieg einfach diesen PDA ... rico-butsch am 06. Oktober 2009 um 18:05

Hey Leute ich komm einfach nicht an diesen PDA von ...

1 Antwort labor dome1196 am 18. September 2009 um 18:09

hallo ich hab ne frage zu mission 2 (ego-shoter)is das labor bei schauplätze oder muss ich mit der ...

keine Antworten 5. Fall - die Urne untersuchen gelöschter User am 18. August 2009 um 22:20

Wenn ich die Urne auf dem Montagetisch zerlegen will gehen wohl nicht alle teile raus. Ich bekomme ...

1 Antwort Ist das spiel auf deutsch Choji am 07. Juli 2009 um 19:17

Hi wollte wissen ob das spiel auf deutsch ist oder es einen deutschen untertitel hat.

keine Antworten Wie bekomme ich Pulverpäckchen? DiscoMietze am 06. April 2009 um 21:05

Im 5. Fall finde ich in der Gallerie diese Urne. Auf dem Montagetisch krieg ich die Teile zwar weg, ...

3 Antworten KANN DIE PISTOLE NICHT ZERLEGEN,(im Ego-Shooter) wuschl am 11. Februar 2008 um 23:40

Bitte helft mir, ich bin irgendwie nicht in der Lage die Pistole zu zerlegen.(Fall 2) Egal was ...

2 Antworten Gibt es auf allen Waffen bei dem ersten Level ... CSIGirl21 am 19. Oktober 2007 um 12:07

Ich komme einfach nicht weiter jetzt habe ich ...

