Fragen und Antworten zu Cursed Crusade

Fragen

keine Antworten Koop Modus Problem mabelle am 20. April 2017 um 20:20

Hallo! Mein Freund und ich spielen es gerne... aber leider ist da das Problem, das Esteban keine ...

keine Antworten Kapitel 4.2 Startet nicht Equipment am 20. Dezember 2014 um 22:53

Habe The Cursed Crusade Mit allen Truhen, Kreuzen und Seelen bis zum Kapitel 4.2 auf der ...

keine Antworten Kapitel 4 mission 4 habe ich ein problem zeero am 25. Juli 2014 um 09:13

im Kapitel 4 Mission 4 hängt immer DENZ oder Esteban fest , wenn er die Mauer rauf klettert. Denz ...

1 Antwort Produktschlüssel bei Steam 18thegamer am 26. Februar 2014 um 17:53

Hey, weiß jemand wie man den Produktschlüssel richtig eingibt, weil er nimmt meinen irgendwie ...

keine Antworten Level 1 Kirche Quicktime event MIT PFEILTASTEN! Creemi am 25. Februar 2014 um 16:40

Ich hab mir das spiel gestern gekauft habs installiert und spiele es seit 2 Stunden. Und ich tue ...

keine Antworten sich heilen Cynade am 01. September 2013 um 19:06

hi, ich spiele auf dem schwierigkeitsgrad templer und anscheinend soll man sich heilen können, wenn ...

keine Antworten Figur bleibt im Excubitorium hängen - was tun? Saxnotson am 21. Mai 2013 um 20:36

Hallo! Ich habe ein Problem mit dem Spiel ´The Cursed Crusade´(dt.) für PC unter Win 7 Ultimate. ...

keine Antworten wie is des spiel ni95 am 13. Mai 2013 um 19:09

hi i spiel gern rollenspiele und da wollte ich wissen wie des spiel is (rüstungen, waffen, level, ...

keine Antworten the cursed crusade level1 der weg zur kirche newmrt am 16. April 2013 um 22:21

wenn der geist verschwunden ist stehe ich in dem kirchenvoraum und nichts passiert. was muß ich tun?

keine Antworten Komme nicht weiter, brauche hilfe morphexworld am 31. März 2013 um 12:12

habe bug im level wo es die baliste durch die stadt zu geleiten gilt. am dritten tor das mit dem ...

2 Antworten Wer kennt dieses Problem? Museumsman am 03. Februar 2013 um 20:27

Im ersten Level muss man ja zu der Kirche gehen, dann kommt bei mir das Zeichen ich solle den Feil ...

keine Antworten Rüstung geht kaputt? alle am 23. Januar 2013 um 12:25

Hallo Leute, finde es ein bisschen schade das meine Rüstung kaputt geht auch Helm, habe das Spiel ...

keine Antworten Kann man den helm abnehmen? xxRichSchnetzxx am 15. Dezember 2012 um 22:36



keine Antworten speichern lockaflocka am 01. Dezember 2012 um 09:46

weiß jemand ob man das spiel an manchen stellen abspeichern kann ( oder man man checkpointe anmachen ...

