Fragen und Antworten zu Dark Messiah Elements

Worum gehts? Nicki_i am 10. Oktober 2012 um 17:25

Worum geht es in diesem Spiel ? Was macht man da und wie ist eure Meinung dazu? Danke im vorraus;)

Bogenschütze bug AndiSB am 18. September 2012 um 14:59

ich brauche hilfe ich spiele mit dem bogenschützen aber so bald ich durch die katakonden flüchten ...

habe mal ne frage mates am 22. Januar 2012 um 19:17

man findet ja verschiedene waffen kann man sie benutzen oder verkaufen ? bitte schnel antworten

Prolog-Fallgitter steff2812 am 25. November 2011 um 09:28

Hallo zusammen, ich komme direkt am Anfang nicht durch dieses Fallgitter. Sobald ich die PLattform ...

komische kisten strobelmaroc am 16. Juli 2011 um 12:03

es gibt doch so komische kisten die verschlossen sind was muss man da tun ihr wisst schon z.B. ...

Kapitel 2 Scarface_93 am 09. März 2011 um 12:11

hey..mal ne frage und zwar wenn cih das portal wieder nach steinhelm benutzen will fall ich ...

hab ma ene wichtige frage pls! master300 am 14. Januar 2011 um 17:47

also wo ich mal nach cheats un so geguckt hab da hab ich so nen code gefunden den soll man eingeben ...

hab mal eine wichtige frage master300 am 09. Januar 2011 um 12:50

wo oder wann kriegt man das feuerschwert

Kapitel 4 devilon am 17. Dezember 2010 um 05:31

Hab n problem bei kapitel 4 ich haqb alle aufm schiff platt gemacht aber sobald ich die planke ...

Erdfeuerschwert Hk-47 am 07. September 2010 um 12:32

wo oder in welch Kapitel kann das Erdfeuerschwert ich was das man den Flammengoldbarren (für das ...

kapitel 5 cloudzack am 17. August 2010 um 10:38

Finde den hebel im wasser nicht da ist nur ne truhe

der Liche gelöschter User am 25. Juni 2010 um 08:02

Bin bei so einem magiertyp der ausm sarg kommt-der zaubert ständig neue untote her und ich kann ihm ...

Eindruck Saintser15 am 02. April 2010 um 20:08

Ich wollte mir demnächst vllt das Spiel holen. Doch wollte vorher erst ma Fragen wie das Game so ...

WIe Schmiede ich das Schwert? Biker17 am 11. September 2009 um 09:48

In Mission 5 bei den Klippen wo man in die Hütten gelangen muss...da soll man ja den ...

warum kein blut Slavus am 27. Juli 2009 um 12:30

warum kommt kein blut wenn man jemaden tötet

