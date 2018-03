Fragen und Antworten zu Dark Messiah

Fragen

keine Antworten Cutscenes Nudelschnitzel am 05. Juni 2014 um 15:22

Yo ich hab das Spiel auf Win7 laufen und das problem, dass manchmal cutscenes einfach nicht ...

1 Antwort Leanna mag nicht mehr mitmachen Zayanaros am 06. Oktober 2013 um 18:40

Am Ende des 8. Kapitels habe ich Leanna aus den Fängen der Nekromanten und ihres achtbeinigen ...

1 Antwort Telekinese Zombie-schnitzler-5000 am 01. August 2013 um 19:20

Hallo im Trailer von Dark Messiah (Steam Magier) wird gezeigt das man mit Telekinese Gegner ...

1 Antwort Kampfstäbe mit Verzauberung Zombie-schnitzler-5000 am 31. Juli 2013 um 23:13

Hallo ich habe ein Stab mit Verzauberung gefunden und da steht das ich einen Blitz schießen kann. ...

keine Antworten Wie kann ich die Auflösung erhöhen? Deidara121 am 17. März 2013 um 18:40

Ich habe mir vor Kurzem bei Steam Dark Meassiah gekauft. Im Menü kann ich die Auflösung nur bis ...

1 Antwort Ladebildschirmabstürze AppleStrudeLP am 14. März 2013 um 20:39

Ich habe das Problem, dass mir das Spiel bei manchen Ladebildschirmen (sowohl bei denen vor ...

1 Antwort Läuft Dark Messiah auch auf windows 7 ? nucekaci am 07. Januar 2013 um 19:16

Hallo .. die Frage steht bereits oben ;) ich bin mir nicht sicher , da es bei amazon 2 verschiedene ...

1 Antwort multiplayer DominikFank am 14. Januar 2012 um 21:23

was bringt sich der multiplayer ? wieviel kostet es? und wieviel bekommt man dafür noch?

1 Antwort gibt es Dark Messiha Elements auch für den PC? R420R10 am 12. Dezember 2011 um 20:16

gibt es Dark Messiha Elements auch für den PC?

2 Antworten Wo sind die Stimmen? R420R10 am 12. Dezember 2011 um 20:11

Ich hab mm ganz normal installiert und kann es auch spielen aber mann hört die stimmen der personen ...

1 Antwort wenn ich die optionen öffne sind da nur balken und ... DERDENNY am 03. Dezember 2011 um 16:10

wenn ich die optionen öffne sind da nur balken und ...

2 Antworten noch eine frage SWAN09 am 20. Juni 2011 um 15:04

wie kann mann das spiel auf deutsch machen ich habe das spiel insterlird aber das spiel ist auf ...

2 Antworten Lustige frage SWAN09 am 20. Juni 2011 um 14:58

wie kann mann die körper teiler abschneide also schwungholen und dann ist ein teil ab meinte ich so ...

2 Antworten multiplayer gelöschter User am 07. Juni 2011 um 14:20

ist im multiplayer eig. noch was los?

2 Antworten Spieldauer OlexR am 29. Mai 2011 um 00:30

Ich erstelle mir gerade einen Zeitplan für meine verschiedenen Spiele und würde dafür gerne wissen, ...

