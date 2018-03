Fragen und Antworten zu Darkness 2

keine Antworten Darkness 2 bug Neoo001 am 23. März 2017 um 18:30

Hallo ich hoffe mir kann einer helfen hab mir gestern Darkness 2 gekauft für denn PC und ich bleib ...

1 Antwort wie kann ich bei darkness 2 mein spielstand finden ... mystery88 am 26. Juni 2014 um 16:26

Ich habe das spiel gespielt und ausgemacht habe ...

keine Antworten Jahrmarktspiele? EdeGeier am 13. April 2014 um 18:51

Kann man beim ersten Spiel (Entenschießen) den blauen Bären gewinnen? Habs versucht wie blöd aber ...

keine Antworten The Darkness 2 Installation ShadowHeart79 am 09. Februar 2014 um 10:33

Guten Morgen. Könnt Ihr mir vielleicht helfen? Ich habe mir am Samstag the Darkness 2 gekauft und ...

keine Antworten Frage zur Story Darth-Dustin am 04. Februar 2014 um 21:50

Ich weis die Frage kommt recht spät aber ich kam nie dazu...aber ich habe Teil 1 Durchgezockt (und ...

keine Antworten Unterschied zwischen teil 1 und 2 vicky029 am 31. Oktober 2013 um 02:54

Hallo, hab den 2. Teil durch und weil es mir so gut gfalln hat würde mich der 1. Teil ...

keine Antworten installations schwierigkeiten sievi94 am 12. September 2013 um 20:24

Hallo ich habe ein probelm. Ich lege die CD ein und klicke dann auf teh darkness 2 Installieren. ...

keine Antworten Hilfe bei uncut thoman am 11. August 2013 um 22:04

ich kann bei amazon nicht die pegi version finden könntet ihr mir bitte einen link schicken wo ich ...

keine Antworten wadaniel Wdaniel am 31. Juli 2013 um 15:57

wen ich das spiel auf desktop anklicke dan startet das spiel und dan geht nichts mehr kommt ein ...

keine Antworten Grafikproblem StarWarsManiac am 22. Juni 2013 um 17:04

Hi habe mir heute Darnkness 2 gekauft und installiert. Alles ging super. Ich starte das spiel und ...

1 Antwort Uncut? gelöschter User am 16. Juni 2013 um 15:45

Hallo, 1. Ist das Spiel Uncut wenn man es sich vom XboxLiveMarktplatz runterlädt? 2. Wie ist der ...

1 Antwort Uncut Goku-Altaier am 05. Mai 2013 um 23:34

hi leute ich hab bei amazone das spiel gesehen also die limited Edition und da steht das es uncut ...

1 Antwort Koop-kampagne Der_Ich am 04. Mai 2013 um 11:34

Hi meine Frage wäre, ob man die Koopkampagne erstens technisch alleine spielen kann (oder startet ...

1 Antwort Kurze frage?! laggerking am 06. April 2013 um 16:47

Darkness 2 oder Vanquish danke im vorraus bitte schnell antworten Mfg

