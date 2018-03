Fragen und Antworten zu Darkstar One - Broken Alliance

keine Antworten Targetview Rellisch am 19. November 2011 um 12:06

Kann mir jemand sagen wie man die targetview umschaltet? Ich brauche das ganz dringend.

keine Antworten Ausbaustufe Normandy98 am 21. Mai 2011 um 08:48

Hallo, ich hätte mal eine Frage zu den Ausbaustufen von Dem Hech dem Bug und dem Mittelteil. Ist ...

1 Antwort Schiffsausbau Ralf1990 am 23. März 2011 um 18:19

bis zu welcher stufe kann mann sein schiff ausbauen

4 Antworten System nicht freischaltbar?! redsf am 05. März 2011 um 22:01

Folgendes Problem: Ich kann bisher zwei Systme in zwei Clustern nicht anfliegen, was geht da ab? Ist ...

2 Antworten Pirat? redsf am 05. März 2011 um 21:56

Tja...hab' bisher noch nicht heraus gefunden wie man Pirat wird. Könnte jemand so freundlich sein ...

keine Antworten Piraten Gang Karmiti redsf am 04. März 2011 um 05:31

Wo finde ich die...hab das Cluster und die Schrottplätze alle zwei mal abgegrast, aber finde sie ...

2 Antworten systemforaussetzung koengi510 am 19. Januar 2011 um 11:22

welche vorraussetzungen hat das game eigentlich ? und leuft es auch dismal auf win7 ? also mit diser ...

2 Antworten Schiffslevel Haribooooo am 28. August 2010 um 17:48

wie kommt man auf schiffslevel 30?

3 Antworten fehlen 4 Artefakte MAC-MAC am 19. August 2010 um 20:15

hallo.. habe echt alles durch, spiel bis zum showdown erledigt. nun düs ich nur noch rum und mir ...

4 Antworten Antriebsleitsung taxineuen am 06. August 2010 um 17:11

kann man nur zwischen antriebsleistung 100% und 0% schalten ? (bei mir ist es so) wenn es anders ...

6 Antworten Achievements können nicht komplett freigeschaltet ... Wohli82 am 22. Juni 2010 um 13:35

Hi Leute! Hab eine Frage zu den ...

8 Antworten Bei mir stürtzt das spiele ab und bei euch? shibulski am 17. Juni 2010 um 04:11

wenn ich in kapital zwei, beim ersten kleine raptor sektor, den sidequst für den schlüssel zum ...

5 Antworten wtf?! gelöschter User am 30. Mai 2010 um 18:25

ist das spiel hargenau das selbe wie Dark Star one fürn PC, was 2006 rauskam?

