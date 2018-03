Fragen und Antworten zu Darkstar One

Frage eingeben. Antwort bekommen. Weiterspielen.

Du hast ein Problem mit Darkstar One oder kommst einfach an einer bestimmten Stelle nicht weiter? Frag doch einfach die Spieletipps-Community. Und während du auf die Beantwortung deiner eigenen Frage wartest, kannst du ja anderen helfen und einige andere Fragen beantworten. Das einzige, was du zum Mitmachen brauchst, ist ein Spieletipps-Login.

Eine neue Frage stellen

Fragen

keine Antworten Komme bei einer Mission nicht weiter KARR am 04. September 2013 um 18:51

Ich treffe Mendos Sölner und fliege zu einen Wrack. Dort soll ich die 3 Contener untersuchen. Wie ...

keine Antworten Englisch -> Deutsch Tire_Destroyer am 23. Dezember 2012 um 11:05

Hi ich hab mir Darkstar One über Steam geholt und nun ist das Spiel auf Englisch. Hab aber kein Bock ...

keine Antworten Darkstar One Systeme nach Namen suchen letsdance am 11. Oktober 2012 um 22:08

Hiho, habe mal eine Weltraum-Simulation rausgekramt. Gibt es eine Suchfunktion für Namen von ...

1 Antwort Wie komme ich ins Permakin-System im ... guenniman007 am 24. Juli 2012 um 07:20

Hallo Leute, ich weiss, ich bin ziemlich hinter ...

keine Antworten Lothore Sytem gelöschter User am 12. Juni 2012 um 14:45

Hey ich hab mal ne Frage. hab die Story ja seid geraumer Zeit durchgezockt und auch alle Artefakte ...

keine Antworten Odia-System Star_Wars_BF2 am 05. Juni 2012 um 10:37

Wie kann man Das Odia-System im Stormok-Cluster Freischalten? Bitte helft mir. Danke im Vorraus.

2 Antworten wie kann man wieder andoggen oder landen? willist am 03. August 2011 um 13:52

wie lande ich wenn ich im Weltraum war?

1 Antwort Waffen: - Consumption - Energy Ratio - Gain ? gelöschter User am 13. Juli 2011 um 06:26

Consumption is klar (Vertbrauch), abe wie wirkt sich das aus? Energy Ratio, kann ich irgendwie ...

1 Antwort Geschütze Zarenkrieger am 02. Mai 2011 um 20:11

Wie/Wann bekomme ich einen freien Waffenplatz für Geschütztürme?

2 Antworten bug oder unfähigkeit Kornelius am 30. April 2011 um 21:23

ich bin an der stelle, wo kabro eona gefangen hält. ich soll mich mit ramirez ihm mostorga system ...

2 Antworten Mehr Artefakte gelöschter User am 12. April 2011 um 13:21

Also ich hab das Spiel durch aber noch nicht alle Artefakte. Da gibts ja so ne Sidequest wo man die ...

1 Antwort Probleme nachm Update Overlord7 am 02. Februar 2011 um 17:01

Hi Leute, Ich hab da ein Problem... nachdem ich mein erstes Artefakt eingesammelt und das Update ...

2 Antworten Frachtsciffe überfallen? Tadus1987 am 26. Januar 2011 um 14:00

Habe mich mal als Pirat versuchtaber als ich das Frachtschiff zertört habe kamm die Meldung Schiff ...

2 Antworten sateliten scanen koengi510 am 21. Januar 2011 um 11:23

also ich bin gerade da wo eona entfürt wurde und ich den sateliten scanen muss ich weis aber nicht ...

keine Antworten trainer 1.31 koengi510 am 21. Januar 2011 um 10:44

wenn jeman einen trainer bauen kann kann er einen für die version 1.31 einen machen der auch ...

Eine neue Frage stellen

Jetzt eigene Meinung abgeben

Was meinst du? Bewerte Darkstar One jetzt! Bitte wähle die Platform: PC Leser-Wertung: 85 %

51 Bewertungen

zur Darkstar One