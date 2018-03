Fragen und Antworten zu Day of the Tentacle

Frage eingeben. Antwort bekommen. Weiterspielen.

Du hast ein Problem mit Day of the Tentacle oder kommst einfach an einer bestimmten Stelle nicht weiter? Frag doch einfach die Spieletipps-Community. Und während du auf die Beantwortung deiner eigenen Frage wartest, kannst du ja anderen helfen und einige andere Fragen beantworten. Das einzige, was du zum Mitmachen brauchst, ist ein Spieletipps-Login.

Eine neue Frage stellen

Fragen

keine Antworten Verlängerungskabel (Laverrne) Kevkoff am 26. September 2012 um 16:39

Hallo liebe User, wo findet man das Verlängerungskabel in der Zukunft?

1 Antwort Windows 7 (64-bit) DOTT läuft nicht... Scorpion139 am 13. September 2012 um 16:14

Wie bekomme ich DOTT auf meinem PC zum laufen? habe Windows 7 (64bit)...

keine Antworten Maschine vom Professor gelöschter User am 25. Juli 2012 um 19:48

Also zimlich am Anfang kommt man ja ins Geheimlabor vom Professor Da muss man ja dann so nen Plan ...

1 Antwort Wo bekomm ich die Essensmarke? dasspiel1997 am 23. Februar 2012 um 06:50

Also in einer Komplettlösung steht das man in der Zukunft mit Laverne dem Wächter des Zwingers eine ...

1 Antwort Die Kotze will nicht fallen dasspiel1997 am 22. Februar 2012 um 19:49

Also ich benutze Scummvm um DOTT zu zocken. Allerdings fällt die kotze nicht von der Decke in der ...

1 Antwort EMS hat weniger als 2 Megabyte gefunden Der_Todesbote am 05. Mai 2011 um 17:35

Wenn ich starte steht bei mir ganz am Anfang: "ACHTUNG: EMS hat weniger als 2 Megabyte gefunden." ...

1 Antwort Video Analkeks am 13. April 2011 um 19:17

wie spiele ich das video in zeitlupe ab?

2 Antworten Promleme mit der spielzeugmaus Andrew93 am 24. April 2010 um 18:01

Ich hab ein Problem um die Spielzeugmaus zu bekommen muss ich die Matratzen austausche aber das ...

1 Antwort 2probleme Becks23 am 06. März 2010 um 21:52

laverne: also hab ein paar problem.. ich hab in der zukunft die zeitkapsel mit hilfe von dem ...

2 Antworten Plastikkotze onliner2 am 28. Februar 2010 um 16:24

wie bekomm ich die da runter?

3 Antworten Download StylesP_topdown am 29. August 2009 um 17:23

Gibt es irgend eine Seite wo man das Spiel kostenlos runterladen kann?

1 Antwort ScummVM geht nicht HILFE will zocken macca10 am 23. Juli 2009 um 12:07

Ich habe Day of the Tentacle und habe auch ScummVM runtergeladen aber das is englisch und der fragt ...

3 Antworten Wo gibts... gomez132 am 22. Juli 2009 um 10:48

wo gibts das spiel noch zu kaufen weil ich finds nirgends oder gibts das nurnoch bei ebay oder so?

2 Antworten Maniac...in Game spiel CAngel94 am 21. Mai 2009 um 12:29

bei ScummV muss ich ja i-wo Maniac eingeben...wo genau und wie

2 Antworten 2 Fragen CAngel94 am 16. Mai 2009 um 16:42

Edna lässt sich nicht "aus dem Raum stumpen" Sie bleibt einfach da,als der Doktor schon permanent ...

Eine neue Frage stellen

Jetzt eigene Meinung abgeben

Was meinst du? Bewerte Day of the Tentacle jetzt! Bitte wähle die Platform: PC Leser-Wertung: 88 %

97 Bewertungen

zur Day of the Tentacle