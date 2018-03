Fragen und Antworten zu DBZ - Attack of Saiyans

Fragen

keine Antworten Bubbles ansprechen Dbzfreak57 am 10. Mai 2015 um 09:59

Hey Leute, Ich würde gerne dieses Item namens "Always Spirited" bekommen, aber dafür muss ich ...

keine Antworten Hilfe gesucht :/ Iconium am 11. März 2015 um 13:29

Hey Leute ich soll ja am anfang des Spieles nachdem Goku tot ist zu Uranai Baba gehen, weil sie ...

keine Antworten alle kapseln playboy_00 am 07. August 2014 um 15:45

Ich bräuchte Dringent ne Liste der Kapseln und die Fundorte Thx im Voraus

keine Antworten Spielstände löschen Varlo am 05. April 2014 um 14:46

Hiho Leuts...ich würde gern wissen wie man die Spielspeicherplätze leer bekommt. Danke im Vorraus

1 Antwort AP auf Max. Level Killer(The_Terminator) am 20. März 2014 um 20:33

Bekommt man auf dem Max. Level noch AP ?

1 Antwort Hilfe bei Broly TheKingMC am 08. März 2014 um 09:02

Mit welchen 3 leuten und auf welchen level soll ich gegen ihn antretten ?

1 Antwort bitte heft mir luffytheking am 12. Dezember 2013 um 18:09

ab welchem level kann man radditz besiegen ich bin schon mit son-goku und piccolo uber level 20 kann ...

1 Antwort Piratenroboter und Knallwald Ohera am 26. August 2013 um 14:21

Hi, ich will den Piratenroboter (Nr.6) mit der Fesslungswelle fangen, aber ich finde ihn nicht ...

1 Antwort gottes palast Pavlyuchenko9 am 15. Juli 2013 um 13:42

in gottes palast ist eine tür die ich nicht auf bekomme, kann man sie auf kriegen oder geht das ...

1 Antwort hilfe bitte um antwort monster996 am 20. April 2013 um 11:54

ich bin mit son gohan in der bruchödnis-wüste und komm nicht weiter mit den kämpfen und brauche ...

1 Antwort wo finde ich oberghul? xdavidexashx am 05. April 2013 um 11:33

Wo finde ich Oberghul ? wäre nett für antworten.

keine Antworten wo ist der gauner fuchs wo befindet er sich xdavidexashx am 02. April 2013 um 15:37

wo ist der gaunerfuchs wo befindet er sich

keine Antworten Hilfe! THEfliyingblaze am 29. März 2013 um 17:21

Ich komme einfach nicht weiter mit son gohan wenn ich das Teufelsarmand finden muss (Mission 65) die ...

3 Antworten Wo ist Chaiotzu in Mutaitos training? spange am 10. März 2013 um 12:46

Mein Ziel lautet herauszufinden was mit Chaiotzu in Mutaitos training passiert ist. Aber ich weiß ...

