Fragen und Antworten zu DBZ - Battle of Z

Fragen

1 Antwort Fähige PP Farmer gesucht! KreationAlpha am 01. August 2016 um 20:30

Heyho, Suche ein paar Leute zum pp farmen. Meldet euch bitte. Psn: EvilSorc

keine Antworten Dragonballs finden im Spiel Steff2801 am 04. Juni 2016 um 04:56

Angeblich soll man während den Missionen dragonballs finden können? Ich hab das Spiel jetzt durch ...

keine Antworten Kerten hilfe Dbz boz Naruto81749 am 19. April 2016 um 16:01

Kann mir bitte einer sagen wie ich die Karte "Porungas Wunsch" bekomme?

keine Antworten Wir bräuchten hilfe bei Mission 18 xDNormanxD am 11. Januar 2016 um 22:22

Also ich und ein freund sitzen schon seit drei tagen an der mission 18 (macht der wiederbelebung) ...

keine Antworten Ps3 Online Koop Mitspieler KageBushi am 08. November 2015 um 16:44

Hallöchen zusammen, da ich die Kampagne schon mehrmals solo durch habe, dürstet es mich so langsam ...

keine Antworten Wie kann ich mir die Demo runterladen? zKidBoo_ am 04. Oktober 2015 um 09:53

Hey Leute. Ich hab gehört man kann mit ein Japanischen Account die Demo (Battle of Z) runter ...

keine Antworten Koop Leute gesucht LPZobi am 30. August 2015 um 22:02

Suche Leute die mit mir die Story neu spielen also ich hab mein Spielstand gelöscht und will die ...

keine Antworten Probleme bei den letzten beiden Missionen Ultimate-Tim am 05. August 2015 um 14:08

Da ich ein riesen Dragonball Fan bin war dieses Spiel ein muss für mich aber jetzt hänge ich in ...

keine Antworten ich habe frage zu ps vita playstation store Peter9110 am 27. Juni 2015 um 07:52

ich habe frage zu ps vita ich wolte spiel kaufen? ich habe mich angemeldet bei playstation store ...

keine Antworten Online kämpfer gesucht Jibbs am 05. Juni 2015 um 20:20

hi suche noch ein paar leute die mit mir dbz online zocken wollen auch für trophäen würde mich ...

1 Antwort Kann man auf der Ps3 online mit Ps4 zusammen ... seblking am 23. Mai 2015 um 12:20

Ich wollte mit einem Freund zusammen spielen, ...

keine Antworten Dragonball Xenoverse? Was ist daran so besonders? Hopeless89 am 01. Mai 2015 um 23:48

Die Frage lautet: Warum wird dieses Spiel teilweise so hoch gelobt? 1. Das Gameplay ist sau ...

keine Antworten Wie kann mann Shenlong rufen ? JaMeS5423 am 15. April 2015 um 20:01

Hey Leute hab da mal ne frage Wo kann ich die dragonballs finden Und ihn rufen?

1 Antwort Dragonball z Battle of z selo42 am 07. April 2015 um 13:51

Hallo Leute ich wollte mal fragen ob ich in dbz Battle of z offline mit meinem Freund zocken kann ...

keine Antworten Bin neu hier Pikapikapi am 03. April 2015 um 16:00

Ich hab mir mal das game von meinem Freund ausgelihen und weiss nicht was FP und Eingreif-Typen ...

