Fragen und Antworten zu Dead or Alive 4

Frage eingeben. Antwort bekommen. Weiterspielen.

Du hast ein Problem mit Dead or Alive 4 oder kommst einfach an einer bestimmten Stelle nicht weiter? Frag doch einfach die Spieletipps-Community. Und während du auf die Beantwortung deiner eigenen Frage wartest, kannst du ja anderen helfen und einige andere Fragen beantworten. Das einzige, was du zum Mitmachen brauchst, ist ein Spieletipps-Login.

Eine neue Frage stellen

Fragen

keine Antworten Kann man Griffe kontern? Basti1907 am 27. Dezember 2015 um 13:04

Also ich spiele DOA 4 schon etwas länger, aber ich bekomme das mit den kontern der Griffe nicht ...

keine Antworten Suche Mitspieler NIBOR_1904 am 26. August 2013 um 21:55

Hi, spielt noch jmd. das spiel online? falls ja einfach adden ;) GT: NIBOR 1904

keine Antworten Hilfe zur Tatami Stage chris1boy am 14. Juli 2013 um 18:39

ich habe heute tengu freigespielt und dabei bemerkt das ich die tatami stage nicht habe woran kann ...

1 Antwort weiß eine ob man alpha 152 freischalten kann Sarah211990 am 08. Januar 2012 um 01:18

weiß einer ob man alpha 152 ferischalten kann

3 Antworten Welches Game? micha6595 am 19. Dezember 2011 um 20:46

welches game is besser doa4 oder tekken 6 ? danke schonmal im vorraus

keine Antworten Kasumi Janowart am 08. Mai 2011 um 15:44

Wie kann sich kasumi teleportieren? pls ausfürlich

keine Antworten richtiges blocken? fr3shdumbl3dore am 02. Mai 2011 um 22:12

muss ich zum blocken auch die richtung mit dem stick bestimmen, zum beispiel ob der gegner von oben ...

keine Antworten frage zur kombo liste! fr3shdumbl3dore am 02. Mai 2011 um 22:07

wie muss man die komboliste lesen? müssen die tasten nacheinander oder gleichzeitig gedrückt werden? ...

keine Antworten wie ist es XDragonKing am 01. Mai 2011 um 19:00

hallo wolte mal fragen wie das spiel so ist und ob es sich lohnt zu kaufen danke in vorraus

keine Antworten Wie bekomme ich den letzten Charakter CookieCutter am 05. Februar 2011 um 07:51

Wie bekommt man den letzten Character? Ich habe schon mit allen die Story durchgespielt. Trotzdem ...

1 Antwort Dead or Alive 4 Online Tag 2 vs 2 wie? Crimsonhead am 04. Dezember 2010 um 09:40

Hallo, Dead or Alive Fans, ich habe eine Frage und zwar wie kann ich im Online Modus,ich und Freund ...

3 Antworten Doa 5? Magical_Mermaid am 26. Juni 2010 um 22:39

Ich hab gehört das es Doa 5 geben soll. Stimmt das? Wenn ja, gibt es da neue Charas oder um was ...

1 Antwort überlebenskampf Mira15 am 24. Mai 2010 um 17:27

was haben die kleinen symbole unter meinen charakter zu bedeuten ?z.b.bei kasumi sind ...

1 Antwort Spielzeit ff7-Cloud am 02. April 2010 um 10:06

Kann man nachschauen wie lange man schon doa4 gespielt hat?

Eine neue Frage stellen

Jetzt eigene Meinung abgeben

Was meinst du? Bewerte Dead or Alive 4 jetzt! Bitte wähle die Platform: Xbox 360 Leser-Wertung: 84 %

84 Bewertungen

zur Dead or Alive 4