Fragen und Antworten zu Dead Rising 2 - Case Zero

Fragen

keine Antworten Wie bekomme ich DR2 Case west und case 0 UndeadGamer am 07. August 2013 um 14:13

Ich habe DR2 für xbox und komme aus Deutschland aber wie kann ich mir DR2 Case West und Case 0 holen ...

2 Antworten problem mit demo low-fan am 12. Dezember 2010 um 18:18

da ich in deutschland wohne habe ich mich einem österreichischem account angemeldet. mein problem ...

keine Antworten wv kommpus karten gibst is pikiboy2 am 31. Oktober 2010 um 13:05



keine Antworten Wo finde ich bei Dead Rising Case o ein Paddel? mikemaster am 29. Oktober 2010 um 14:22

würde ein paddel für eine combo card brauchen wo find ich eines ?

4 Antworten caser zero svallon am 20. Oktober 2010 um 00:54

wo kann man case zero kaufen ?

keine Antworten kan mir eine sagen pikiboy2 am 16. Oktober 2010 um 18:58

wen man das spiele hat kan man auch dan frei spielen one die zeit uder nus man die ganze zeit die ...

keine Antworten endings? Falloutboy112 am 09. Oktober 2010 um 23:55

ich hab bis jetzt das ending A und das ending d wie schaltet man die endings b und c frei?

3 Antworten was ist der unterschied zu case 0 und dem normalen gelöschter User am 13. September 2010 um 12:24

also ich wollte auch noch fragen was eigentlich ...

1 Antwort warum habt ihr dead rising 2 schon gelöschter User am 12. September 2010 um 00:55

ich wollt nur fragen warum ihr dead rising 2 schon habt ich wills auch unbedingt habt ihr des direkt ...

1 Antwort beste waffe burio am 11. September 2010 um 17:10

was ist die beste oder stärkste waffe?

3 Antworten Motorrad teile castle_crasher am 07. September 2010 um 14:47

kann mir wer sagen wo man alle motorad teile findet bitte würde mir sehr weiterhelfen

1 Antwort Scratch Cards gelöschter User am 05. September 2010 um 20:26

Wie kann ich aus Scratch Cards Combo Cards machen.

1 Antwort letzte mission zombrex finden Sod_I_Monster am 03. September 2010 um 21:44

Hi, ich bin in der letzten mission und da muss ich für katey zombrex finden. Könnt ihr mir sagen wo ...

