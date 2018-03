Fragen und Antworten zu Destroy All Humans 2

keine Antworten Cheats? SvRfan619 am 05. Juli 2012 um 15:33

Welche Cheats (Links oder gleich Codes) gibt es? Danke jetzt schon.de

1 Antwort Brauche hilfe bei der letzten waffe Skeyland15 am 21. September 2011 um 17:18

Ich brauch dringend hilfe ich und ein freund zokken schon seit 1 monat Destroy All Humans 2 ,nicht ...

1 Antwort Takoshima 2. kultmission Blackmasaru123 am 29. August 2010 um 15:12

also ich habs spiel fast durch mir fehlt nur noch solaris und ich will die letzte waffe bekommen nur ...

1 Antwort Brauche dringend hilfe! Hamoun am 15. Juni 2010 um 21:09

Hi wolte mal fragen ob mir einer eine Karte geben kann auf der alle sachen zum aufsammeln sind ?

keine Antworten Datenkern - Tunguska und Takoshima Orangensaftkonzentrat999 am 28. Mai 2010 um 19:13

Mir fehlt jeweils ein Datenkern in Tunguska und in Takoshima. Wo sind die ? Hab das Spiel durch, ...

1 Antwort Tunguska Orangensaftkonzentrat999 am 15. Mai 2010 um 11:58

Ich häng bei der Mission mit den 3 Kristallen, die man sammeln musste, aber dann soll man die in der ...

1 Antwort Albion Nebenjob Maniac_Master93 am 03. Mai 2010 um 12:53

ich krieg deisen nebonjob mit diesen mann namens eddie net hin da ich mit jemanden am parlament ...

keine Antworten Tunguska letzte mission NarutoFAN102 am 09. April 2010 um 11:12

Ich hänge gerade in Tunguska bei der letzten mission wo Natalya von den blisk mitgenommen wurde wie ...

2 Antworten Destroy All Humans 3 tomada99 am 21. Februar 2010 um 16:03

Wann kommt Destroy All Humans 3 raus danke im vorraus.

1 Antwort tungusta endwelt am 12. Februar 2010 um 18:46

was muss ich bei der letzten mission von tungusta.thx im voraus

keine Antworten neben job endwelt am 12. Februar 2010 um 12:32

beim nebenjob in bay city muss ich den kgb waffenschmugel aufhalten was muss ich da genau tuhen?

4 Antworten takoschima minato96 am 02. Januar 2010 um 12:27

habs durch gezogt habe aber noch nicht die ulti waffe und ich kann niemanden mehr ansprechen was ...

2 Antworten Autos schweben lassen GTA-Playa am 17. November 2009 um 14:23

wie kann ich größere sahcen schweben lassen z.B. autos weil ich kann bis jetzt nur kleinere sachen ...

3 Antworten Problem mit Bongwater BennyleinXX am 08. Oktober 2009 um 15:35

Ich bin an dem Punkt, wo man Bongwater verhauen muss. Das Problem: Ich sterb immerwieder wegen ...

2 Antworten Problem mit der letzten waffe... Fabi122 am 26. September 2009 um 14:35

Ich hab das game schon durchgezockt...Aber mir fehlt noch diese Buddelmonster waffe...Ich habe 30 ...

