Fragen und Antworten zu Destroy All Humans!

Fragen

keine Antworten Bitte schnelle antwort! TheHank am 21. April 2012 um 14:13

Gibts beim ersten teil auch einen 2-player modus wie beim 2-ten?

1 Antwort Hii ich bin anfänger hilfe Dertypvonheute am 13. Februar 2011 um 07:38

Was ist Holobob?

2 Antworten den letzten boss besiegen obi53 am 27. Dezember 2010 um 17:43

hi leute mein freund hat ein kleines problem: wenn er den letzten endgegner (i-sone frau) fast ...

1 Antwort 100 prozent welteroberung gelöschter User am 04. Dezember 2010 um 13:28

Hallo ich wollte fragen wie man 100% welteroberung kriegt. denn ich habe schon nebenjobs erfüllt ist ...

3 Antworten ufo waffen paulpaul77 am 13. November 2010 um 12:38

wie kann man die upgrades für die ufo waffen kaufen und wo ?

1 Antwort ufo waffen paulpaul77 am 13. November 2010 um 12:32

wie kann man die upgrades für das ufo kaufen

1 Antwort helftmir Dino99 am 05. Juli 2010 um 12:55

ich habe sehr viel missionen erledigt und da steht kehre zum Mutterschiff zurück wen du für deine ...

1 Antwort helft mir schnell GAnz SchnEll Dino99 am 03. Juli 2010 um 15:15

ích komme bei den Level mit der atombombe nicht weiter wen der mensch den ich hypnotisirt habe mit ...

1 Antwort kann man das krawattenfan am 23. Juni 2010 um 14:36

bin neu . hallo erstmal.

2 Antworten Sendemasten beschützen EvilGeniusFan am 09. April 2010 um 15:14

Ich bin bei der Mission, bei der ich die Sendemasten vor dem Millitär beschützen soll. Ich versuche ...

1 Antwort Was sind die beiden figuren im archif dan13 am 04. März 2010 um 18:00

frage stheht oben , wenn man die irgendwie spielen kann dann wie? danke im voraus

2 Antworten Paar Fragen Paulie94 am 05. Februar 2010 um 21:11

1.Hat es eine anständige Story? 2.Schwierigkeitsgrad und Spieldauer in Stunden 3.Besitz das Spiel ...

3 Antworten sonden Kushala am 13. August 2009 um 11:40

was bringen die

9 Antworten Ich weiß nicht weiter HELFT MIR! maximilian3394w am 15. Mai 2009 um 18:55

Ich habe mal die ganzen Bilder gesehen also bei Spieletipps und da wollte ich mir das Spiel ...

1 Antwort wie den? shaip1 am 07. Mai 2009 um 13:20

eine frage: wie geht die steuerrung von Destroy all Humans! PS:habe das spiel net und will ...

