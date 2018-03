Fragen und Antworten zu Devil May Cry 4 Special Edition

Fragen

keine Antworten Schwarzer Bildschirm SuperARshooter am 05. März 2016 um 16:57

Hi, also immer wenn ich auf Spiel starten oder Performance Check gehe. Wird ganz kurz der Ladebalken ...

keine Antworten Tutorial - Eintrag in der Bibliothek fehlt Starfaier am 19. November 2015 um 01:02

Mir fehlt für alle Charaktere ein Eintrag für die Tutorials in der Bibliothek, ich habe das Spiel ...

keine Antworten Warum? airbeter95 am 30. Oktober 2015 um 03:16

Warum kam jetzt eigentlich eine Special Edition von ausgerechnet DMC 4? Ich meine es ist jetzt ja ...

keine Antworten Gloria Trish und DMC3 Lady Kostüme? Aizen-sama am 19. August 2015 um 18:26

Hi ich wollte mal Fragen wie ich die oben genannten Kostüme bekomme? Oder waren das Pre Order DLC?

keine Antworten Spieldaten werden Installiert. Aizen-sama am 19. Juli 2015 um 16:33

Habe die 1. Mission absolviert aber jetzt steht da Spieldaten werden installiert. Hatte sie gestern ...

keine Antworten super kostüme Lauscher am 16. Juli 2015 um 22:03

Die Kostüme vom store regeneriert sich die Lebensenergie ja nicht. Was ist mit denen von Dante muss ...

2 Antworten komme nicht weiter ! VegetaGokuGT am 07. Juli 2015 um 00:12

Habe jetzt die 1 mission abgeschlossen usw. Danach wollte ich die 2 mission beginnen wo ich im menü ...

1 Antwort Vergil blaue Schwerter? Takischi am 04. Juli 2015 um 15:34

Wie funkoniert die Combo wo um Vergil diese blauen Schwerter um ihn herum schweben?

1 Antwort Kleine bescheuerte Frage..xD vergildeamon am 02. Juli 2015 um 19:13

Jo tach Leutz. Mal so ne sehr intelligente Frage xD Wenn ich mit Vergil Dante must die durch hab, ...

2 Antworten Ist die Trophäe "Nichts mehr ungesagt" verbuggt? DannyX am 01. Juli 2015 um 10:35

Hallo Zusammen, als großer Fan der "Devil May Cry"-Reihe, musste ich mir natürlich auch das Remake ...

1 Antwort teufelstranformer im psn store gelöschter User am 30. Juni 2015 um 09:35

hi leute hab mir den teufelstransformer im store gehold für nero, danke, vergil ... mal ne frage ...

1 Antwort Spiel mit cd oder nur Download bar ? VegetaGokuGT am 28. Juni 2015 um 21:58

kann man das spiel auch so kaufen oder kann man das nur runterladen ? 2. wenn man es nur ...

1 Antwort Wo oder wie bekomm ich "Eindruck"? Takischi am 26. Juni 2015 um 14:58

Ich bin in dem Schloss dort stehen überall Blau leuchtende Statuen und wenn ich sie anklicke steht ...

1 Antwort 20 GB download dauert 50 stunden+ gelöschter User am 26. Juni 2015 um 14:52

kann doch nicht sein das es so lang dauert habe eine 50k leitung oder liegt es an psn weil ...

keine Antworten Ausweichen( Table Hopper)? Takischi am 26. Juni 2015 um 13:59

Wenn man sich unter Fähigkeiten die Fähigkeit Table Hopper 1 und 2 gekauft hat steht da ja das man ...

