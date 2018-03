Fragen und Antworten zu Diabolik - The Original Sin

Fragen

keine Antworten erstes Kapitel LazVegas6161 am 04. Mai 2011 um 13:30

Hallo ich bin im Zug bis zur Eingangstür wo resturant steht da sind 4wachen und ich komme nicht ...

keine Antworten Wie kann ich in Kapitel 3 den Strom abschalten? LeLe94 am 09. März 2011 um 16:11

Hallo ich brauch dringend Hilfe Ich hab den Wachmann ausgeschaltet hab auch schon seine ...

1 Antwort Anfang Kapitel 5! Ich verzweifle. Krähen, Walkie ... tounreal am 12. Januar 2011 um 09:57

Hi, in meinem Inventar befinden sich lediglich ...

2 Antworten Erstes Kapitel Poke-Cheater am 03. September 2010 um 18:55

Hai, ich bin im ersten Kapitel, aber komme nicht weiter... Ich bin beim Zug und habe die erste ...

1 Antwort speisewagen -.- charley am 11. Mai 2010 um 17:57

was muss ich tun um in den speisewagen zu kommen? ich hab mal gelesen man muss ein funkgerät ...

1 Antwort Gemälde KleineHeXe666 am 14. März 2010 um 12:24

Habe aber eine neue Frage. Bin ja mithilfe der PC - Lösung sehr weit gekommen. Jetzt habe ich aber ...

2 Antworten Kapitel 1 - Übergang von Brücke zum Zug KleineHeXe666 am 12. März 2010 um 09:42

Ich komme bei Diabolik nicht weiter: Ich habe es geschafft, hinterm Schaffner vorbei zu schleichen, ...

keine Antworten Wer kann helfen Lemong am 06. Januar 2010 um 12:42

Bin grad da, wo das Transportband ist und vorher ist eine Aktentasche...wie kann ich sie öffnen und ...

keine Antworten Hilfe!ist das spiel gut? Maxilord am 22. Dezember 2009 um 13:14

frage steht oben

keine Antworten 3ten kapietel copalex am 30. Oktober 2009 um 20:47

Ich komme im driten kapietel net weiter der numern cod wie krige ich den.?

keine Antworten Hilfe!ich komme nicht weiter in Diabolik-The ... maxi_aka_zocker am 11. Oktober 2009 um 17:27

Hallo,ich komme in diesem Spiel nicht weiter...Ich ...

