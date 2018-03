Fragen und Antworten zu Agatha Christie ABC Murders

Fragen

keine Antworten Trophy Bug - Adlerauge back_to_nature am 18. September 2016 um 12:49

Hallo Leute, nach meinem 3. Spieldurchgang konnte ich immer noch nicht die Trophäe ,,Adlerauge'' ...

keine Antworten Der Mord von Frau Ascher ...[?] lulu43 am 22. Dezember 2010 um 14:26

Könnt ihr mir mal in der genauen Schreibweise den Zeitpunkt des Mordes von der Zeitungsverkäuferrin ...

keine Antworten fahst nach compside gelöschter User am 19. September 2010 um 15:06

rot fährt 50 meilen pro stunde muss 40 meilen zurück legen und fährt sofort los gelb fährt mit ...

keine Antworten am tatort gelöschter User am 19. September 2010 um 14:36

am tatort komm ic nicht weiter die erste gruppe hatte insgesamt8 beine die zweite gruppe hatte ...

keine Antworten erste begegnung mit thora grey gelöschter User am 19. September 2010 um 14:26

hilfe ich komme bei dem rätsel nicht weiter ich habe 52 geldscheine im wert von einem und fünf ...

keine Antworten Soll ich das Spiel kaufen? Annita am 30. Mai 2010 um 09:49

Ich finde die Beschreibung dieses Spieles gut, weiß aber net, ob ich es mir kaufen soll. Wie findet ...

1 Antwort Wie ist die Lösung zu Franklin Clarkes ... ChuggaSmiley am 16. Mai 2010 um 15:04

Ich komme nicht drauf, wie viele Prozent Bruder 2 ...

1 Antwort Strümpfeverkauf Anja1983 am 03. Mai 2010 um 19:41

Ein Mann geht acht Stunden am Tag von Tür zur Tür und verkauft Strümpfe.Der Mann braucht fünf ...

keine Antworten der erste mord janeroga am 29. März 2010 um 20:03

hallo zusammen, komme schon am Anfang nicht klar mit dem Spiel, denke der erste mord die Ziffer ...

1 Antwort Downes im Kino Steffken08 am 19. Februar 2010 um 17:05

Hallo wer kann mir auf die Frage mit der Größe der Schafherde die Lösung geben? Ich stehe total ...

1 Antwort Mr.Stranges Aussage Joey155 am 19. Februar 2010 um 12:47

Mr.Strange schwört, dass er Cust im Weißen Kreuz Hotel in Eastbourne am Abend des 24.Juli ...

3 Antworten Datum des 2. Mordes bibiana3kids am 12. Februar 2010 um 15:56

Hallo, ich komme bei dem Rätsel einfach nicht weiter. Um welches Datum genau geht es? Bzw wie wird ...

3 Antworten Datum des zweiten Mordes Baerpuh am 16. Januar 2010 um 11:54

Wie ist das Datum des 2. Mordes? Von wo soll ich das wissen? Keine Ahnung.

1 Antwort Empfehlung des Spiels Shadowphoenix01 am 11. Januar 2010 um 12:53

Lohnt es sich das Spiel zu kaufen, ist es spannend oder müssen mehr Rätsel gelöst werden? Wie ist ...

1 Antwort Was nicht gefunden werden konnte... Hopfila am 10. Januar 2010 um 13:41

Hallo, ich komme irgendwie nicht weiter, oder stelle mich nur blöd an. Ich hänge im Spiel nach dem ...

