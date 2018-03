Fragen und Antworten zu Die Sims 3 - Into The Future

Frage eingeben. Antwort bekommen. Weiterspielen.

Du hast ein Problem mit Die Sims 3 - Into The Future oder kommst einfach an einer bestimmten Stelle nicht weiter? Frag doch einfach die Spieletipps-Community. Und während du auf die Beantwortung deiner eigenen Frage wartest, kannst du ja anderen helfen und einige andere Fragen beantworten. Das einzige, was du zum Mitmachen brauchst, ist ein Spieletipps-Login.

Eine neue Frage stellen

Fragen

keine Antworten Briefkasten. frank_reich am 21. Juli 2015 um 09:16

Hallo zusammen. Immer wen mein Sim an den Briefkasten geht, macht der einen Satz und nimmt die Post ...

1 Antwort Zeitalmanach Bug Koritha am 09. Februar 2015 um 12:33

Ich habe Sims 3 Into the Future nicht. Aber eben hatte ich den Zeitalmanach. Ich war neugierig und ...

keine Antworten Job wechsel Finn15599 am 06. Februar 2015 um 18:20

Mein Sims will Arena Funktionär werden ist aber momentan bot Techniker, was muss ich tun damit er ...

1 Antwort Wie komme ich in dieses Raumschiff was an der ... Pander500 am 30. Dezember 2014 um 22:51

Sims 3 INTO THE FUTURE Hallöle ich habe dieses ...

keine Antworten leere überkopf-anzeigen und hinweise! liss98 am 30. Dezember 2014 um 12:33

Bei mir fehlen alle textlichen anzeigen egal ob hinweise, nachrichten, überkopf-anzeigen oder ...

1 Antwort Portal defekt? hexenprinzessn am 26. Oktober 2014 um 18:28

Irgendetwas stimmt nicht.Immer wenn ich in die Zukunft reise, komme ich zwar an,aber mein Sim ...

keine Antworten Wie mach ich das mit den Trendsetting ? Zwergenboss3108 am 09. Oktober 2014 um 17:20

Heii, ich brauche unbedingt eure Hilfe. Wie mache ich das mit den Trendsetting? Ich verstehe das ...

keine Antworten Problem: Nachfahren können nicht besucht werden _Pixie_ am 26. September 2014 um 12:48

Wenn mein Sim nach Oasis Landing reist, kann ich zwar seine Nachfahren im Zeitalmanach sehen, aber ...

keine Antworten Eigenes Denkmal?! Schockoladen-Cookie am 30. August 2014 um 12:55

Wie geht das dass in der zukunft im hinterlassenen park ein eigenes denkmal steht?

keine Antworten Unsichtbare Nanomaschinen? Master3 am 24. August 2014 um 19:15

Hey Leute, habe heute das Erweiterungspack zum ersten mal angespielt und meinem Sim gleich mal ...

1 Antwort Abgestürztes Raumschiff Yreps am 23. August 2014 um 17:08

In Oasis Landing gibt es ja dieses Abgestürzte Raumschiff...ich möchtevdie Tür öffenen böntige aber ...

2 Antworten Pflanzensim?:) Dexteren am 12. August 2014 um 18:06

Hey :) Also ich weiß nicht in welchem Erweiterungspack das mit den Pflanzensims ist, deswegen frage ...

1 Antwort Schule bauen? :) jojo17 am 10. August 2014 um 13:26

hei ihr! wie ihr sicher alle wisst, können sims Kinder in der Zukunft keine schule besuchen... mich ...

keine Antworten Wie geht das? Sedulo am 06. August 2014 um 21:56

Mein Sims wünscht sich ein Plumbot zu werden,aber ich weiß nicht wie das geht. Kann mir jemand ...

2 Antworten sims zu fröhlichen faxtrott inspirieren? Allemi2014 am 28. Juli 2014 um 17:47

ich muss 8 sims zu fröhlichen faxtrott inspirieren wie geht das?! bitte helft mir :O danke im ...

Eine neue Frage stellen

Jetzt eigene Meinung abgeben

Was meinst du? Bewerte Die Sims 3 - Into The Future jetzt! Bitte wähle die Platform: PC

Mac Leser-Wertung: 88 %

35 Bewertungen

zur Die Sims 3 - Into The Future